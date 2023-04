Publié par Dylan le 01 avril 2023 à 13:43

Meilleur sur le plan défensif depuis quelques matchs, le Stade Rennais fait face à un gros problème dans ce domaine. C'est ce que pense un taulier.

Le Stade Rennais va mieux mais doit maintenant confirmer. Après une belle victoire au Parc des Princes contre le PSG (2-0), le club breton a l'occasion de faire un gros coup contre le RC Lens. Au Roazhon Park, les hommes de Bruno Genesio espèrent revenir sur un concurrent à l'Europe. Sept points les séparent au coup d'envoi : le SRFC est cinquième avec 50 points, le Racing troisième avec 57 points.

En cas de contreperformance, les conséquences seraient terribles que ce soit pour l'un ou pour l'autre. Talonné de près par le LOSC (un point derrière), Rennes pourrait être éjecté du top 5. De son côté, le RC Lens laisserait passer l'opportunité de revenir à hauteur de l'OM, deuxième du championnat qui a fait match nul face à Montpellier (1-1) vendredi. Les Rouge & Noir pourront s'appuyer sur leur solidité défensive retrouvée, avec un seul but encaissé sur leurs 4 dernières rencontres.

La VAR, point faible du Stade Rennais selon Arthur Theate

Titulaire sur les 4 derniers matchs du Stade Rennais, Arthur Theate est un des artisans du regain d'énergie du club. Pourtant, le défenseur central belge a récemment fait part des difficultés qu'il rencontre, lui et ses coéquipiers. Interrogé par L'Équipe, il est revenu sur la série noire traversée par le SRFC en janvier-février (5 défaites en 6 rencontres) et a tenté de l'expliquer : « On doit retrouver ce côté agressif en défense, dur sur l'homme. Mais avec le VAR, c'est toujours un peu compliqué, on a peur dans les surfaces. Dès qu'on touche un adversaire, ça devient très difficile. Le VAR est toujours là pour checker, on doit faire attention à chaque mouvement » a-t-il évoqué.

La VAR serait-elle responsable de la fragilité défensive bretonne ? En tout cas, le SRFC est toujours l'une des formations les plus solides de Ligue 1 avec 29 buts encaissés en 28 rencontres. Un bilan qui en fait la cinquième meilleure défense du championnat, derrière le RC Lens (21 buts encaissés) ou encore le PSG (28 buts encaissés). De son côté, Arthur Theate devrait à nouveau être titulaire en charnière centrale face au Racing, ce samedi.