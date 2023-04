Publié par Dylan le 01 avril 2023 à 21:00

L'entraîneur du FC Nantes Antoine Kombouaré pourra s'appuyer sur un ailier face à Reims, lui qui en a fait une de ses cibles préférées.

Avant une demi-finale de Coupe de France à disputer contre l'OL, le FC Nantes doit reprendre la Ligue 1. Et là, ce n'est pas la même histoire : le club des Bords de l'Erdre se classe quatorzième, avec 7 longueurs d'avance sur le premier relégable Auxerre. C'est le Stade de Reims qui se présente ce week-end à la Beaujoire, après une trêve internationale marquée par l'entrée en lice de l'Équipe de France aux éliminatoires de l'Euro 2024.

Un adversaire qui s'annonce difficile à battre pour les Canaris. Neuvième de l'élite, le club dirigé par Will Still restait sur une série de 19 matchs sans défaite... avant d'être défait par l'OM il y a deux semaines à Auguste-Delaune (1-2). Pour l'entraîneur du FCN Antoine Kombouaré et ses troupes, c'est donc l'occasion rêvée de prendre les 3 points face à une formation luttant encore pour l'Europe.

Moses Simon, l'atout du FC Nantes contre Reims

S'il a été élogieux envers son homologue rémois Will Still, Antoine Kombouaré sait que son équipe peut l'emporter. Un joueur sera particulièrement surveillé par les Champenois : Moses Simon. Titulaire sur les deux derniers matchs du FC Nantes, l'ailier de 27 ans a fait du Stade de Reims une de ses cibles préférées en Ligue 1. Auteur de 3 buts en 6 matchs contre cette formation, il est donc possible qu'il soit retenu par son coach pour ce match.

De son côté, le Stade de Reims cherchera donc à s'accrocher à un rêve européen. Le club possède 7 longueurs de retard sur la cinquième place qualificative pour la Ligue Europa Conférence. En attendant ce rendez-vous, le FC Nantes pisterait déjà des joueurs en vue du mercato estival. La pépite de l'ESTAC Troyes, Derek Mazou-Sacko intéresserait la direction du club selon L'Équipe.