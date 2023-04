Publié par Dylan le 02 avril 2023 à 16:33

À l'approche de la fin de saison de l'OL, le milieu de terrain Corentin Tolisso a évoqué l'objectif principal des Gones : la Coupe de France.

Elle est la seule lueur d'espoir dans la saison lyonnaise. La Coupe de France pourrait permettre à l'OL de remplir son objectif principal : retrouver la scène européenne. Dixième de Ligue 1 avec 11 points de retard provisoires sur la cinquième place, les Gones ne peuvent plus compter sur le championnat pour cela. C'est pourquoi tous les yeux seront rivés sur la demi-finale contre le FC Nantes, mercredi.

Que ce soit les joueurs ou l'entraîneur du club Laurent Blanc, tout le monde a cette rencontre en tête malgré un déplacement au Parc des Princes ce dimanche. Sans doute titulaire à la pointe de l'attaque face au PSG, Alexandre Lacazette se dit qu'un exploit chez le leader donnerait le plein de confiance aux Gones. Même son de cloche chez Laurent Blanc, qui alignera a priori une composition type.

OL : La Coupe de France, plus qu'un objectif pour Tolisso

Revenu au bercail l'été dernier tout comme Alexandre Lacazette, Corentin Tolisso croit aussi en une fin de saison heureuse à Lyon. Si le club rhodanien n'arrive plus à rivaliser en haut de tableau en Ligue 1, l'international français (28 sélections, 2 buts) pense qu'il peut largement remporter la Coupe de France : « Même si on n’est pas l’Olympique Lyonnais d’Anderson, Govou ou Malouda, on reste quand même l’OL. On doit se dire qu’on veut gagner la Coupe de France. Ça serait une belle chose, surtout pour tous ces jeunes issus de la formation » a-t-il confié au quotidien Le Progrès.

L'ancien du Bayern Munich affirme même qu'il s'agirait d'un de ses plus beaux trophées : « Gagner la Coupe de France serait l’un de mes plus beaux titres. Sans mentir, je la mettrais juste en dessous de la Coupe du monde et de la Ligue des Champions, ça serait gagner avec le cœur » a-t-il poursuivi. Avant d'espérer une finale au Stade de France, l'OL devra se débarasser d'un FC Nantes malade en demi-finale. Le club des Bords de l'Erdre n'a gagné qu'une fois sur ses 8 dernières rencontres toutes compétitions confondues.