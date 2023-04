Publié par ALEXIS le 05 avril 2023 à 03:03

Anthony Lopes, gardien de but de l’ OL, a prévenu ses coéquipiers sur la réalité des matchs de coupe, avant d’affronter Nantes, en demi-finale, mercredi.

Onze ans après le premier trophée de l’ OL, le club rhodanien a l’opportunité de remporter un titre. Anthony Lopes et ses coéquipiers sont en demi-finale de la coupe de France face au FC Nantes, au stade de la Beaujoire.

Largué en Ligue 1, l’Olympique Lyonnais ne jure que par cette compétition pour sauver sa saison. En effet, le trophée national ouvre la porte à une qualification directe en phase de poule de la Ligue Europa.

N’ayant gagné aucun titre ou trophée avec l’ OL, le gardien de but Franco-Portugais rêve du sacre cette saison. « J’aurais aimé avoir un titre avec mon club formateur depuis bien longtemps […]. On fera tout notre possible pour aller chercher cette finale au stade de France », a-t-il confié en conférence de presse.

FC Nantes-OL : Anthony Lopes, « il faudra être costaud comme face au PSG »

Fort de son expérience dans les matchs de coupe, Anthony Lopes a demandé à ses coéquipiers d’oublier la victoire face au PSG (0-1) en Ligue 1, car ce ne sera pas le même match contre le FC Nantes.

« Chaque match a sa part de vérité. Les résultats du week-end n'auront pas d'incidence. Ce ne sera pas une partie de plaisir, je peux vous le garantir », a prévenu le dernier rempart des Gones. Notons que les Canaris ont été étrillés sur leur terrain, par le Stade de Reims (0-3), dimanche.

Pour franchir l’étape des Nantais et aller au Stade de France, l’ OL doit livrer un grand match, comme il l’a si bien fait face au Paris Saint-Germain au Parc des Princes, en Ligue 1.

« La clé, ce sera d'être très costaud défensivement comme face au PSG, d'être imprenable. Ensuite, il faudra aller pour se procurer des occasions et être efficaces. Les Nantais aiment bien jouer en contre, donc on doit aussi éviter les phases où ils seront dans cette situation », a indiqué Anthony Lopes.