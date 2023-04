Publié par ALEXIS le 05 avril 2023 à 17:09

L’ ASSE a reçu un message fort du joueur le plus prolifique du Paris FC, à trois jours de la 30e journée de Ligue 2. Il défie Jean-Philippe Krasso.

Après trois matchs nuls consécutifs, l’ ASSE a renoué avec la victoire, samedi dernier, en infligeant une défaite aux Chamois Niortais (2-0) à Geoffroy-Guichard. L’AS Saint-Etienne poursuit ainsi sa série d’invincibilité, soit désormais 8 matches sans défaites (5 victoires et 3 nuls).

En plus du buteur Jean-Philippe Krasso, Laurent Batlles peut compter sur Ibrahima Wadji, auteur d’un doublé face à Niort, en sortant du banc de touche en deuxième période. Avec un total de 5 buts inscrits entre février et avril, le Sénégalais fait oublier la recrue hivernale, Gaëtan Charbonnier, opéré du genou et indisponible jusqu’à la fin de la saison.

L’entraîneur de l’ ASSE a justement félicité l'attaquant décisif en conférence de presse. « L’entrée d’Ibrahima a été remarquable. Il nous a amené beaucoup de profondeur, d’appels et de présence dans la surface (adverse). Il a aussi su tenir le ballon, a amené des courses et a été efficace. »

ASSE : Morgan Guilavogui menace de faire mal à Saint-Etienne

Malgré ses deux atouts offensifs, l' ASSE devrait se méfier du buteur du Paris FC, Morgan Guilavogui. Ce dernier a été l'auteur d’un triplé lors de la victoire des Parisiens face à Valenciennes (4-5). Il menace de finir la saison très fort, en améliorant ses statistiques individuelles.

« Il reste neuf matchs pour finir en beauté. Réussir la saison passe aussi par des stats individuelles. J’ai vu que je peux accrocher le peloton de tête du classement des buteurs. Je me fixe cet objectif-là, et je vais tout faire pour décrocher cette première place », a déclaré sur RMC l'attaquant du Paris FC.

Morgan Guilavogui a inscrit 13 buts et offert 2 passes décisives en 25 matches de Ligue 2 cette saison. Il a aussi été décisif en Coupe de France, avec 3 buts inscrits en 4 matchs. Le petit frère de Josuha Guilavogui est actuellement 3e au classement des buteurs, derrière Georges Mikautadze du FC Metz (15 buts) et Jean-Philippe Krasso de l' ASSE (14 buts, 8 passes décisives).