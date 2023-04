Publié par ALEXIS le 04 avril 2023 à 11:37

Concentré sur le maintien de l’ ASSE, Jean-Philippe Krasso est aussi en course pour le titre de meilleur buteur. Un adversaire lui a envoyé un signal.

Joueur le plus décisif de l’ ASSE, Jean-Philippe Krasso porte l'équipe de Laurent Batlles à bout de bras en cette fin de saison. Il est l'actuel meilleur buteur des Verts. Samedi dernier, il a manqué un penalty face à Niort (2-0), mais a délivré une passe décisive sur le premier but de l’AS Saint-Etienne. Grâce à cette victoire, l’ ASSE a conforté sa 12e place avec 5 points d’avance sur le premier relégable, Laval.

Mais sur le plan individuel, Jean-Philippe Krasso n’a pas marqué de point lors de la 29e journée de Ligue 2. Il a laissé son concurrent prendre une longueur d'avance dans la lutte pour le titre de meilleur buteur, en ratant le penalty obtenu par Wadji (53e). L’avant-centre de l’ ASSE est désormais 2e derrière Georges Mikautadze, auteur de l’unique but de la victoire du FC Metz sur Laval. Jean-Philippe Krasso stagne donc à 14 buts inscrits en 26 matchs disputés, alors le buteur messin cumule 15 buts en 28 matchs.

ASSE : Mikautadze veut terminer meilleur buteur du championnat

Désormais seul en tête au classement des buteurs de la Ligue 2, Georges Mikautadze a envoyé un tacle à son dauphin. « Jean-Phillipe Krasso a raté un penalty, c'est une bonne nouvelle pour moi, bien sûr ! », a déclaré le joueur dans Le Républicain Lorrain.

Mais l’attaquant du FC Metz n’a pas seulement ri au nez de son homologue de l’ ASSE. Il l’a ensuite défié pour la fin de la saison. « Je souhaite terminer meilleur buteur du championnat. Maintenant, j'essaye d'être décisif à tous les matchs pour continuer à regarder devant, pas derrière », a déclaré Georges Mikautadze.

Jean-Phillipe Krasso et Georges Mikautadze sont aussi à la lutte pour le titre de passeur décisif. Dans ce classement, l’Ivoirien devance le Géorgien avec 8 réalisations contre 7. Par ailleurs, une confrontation directe entre les deux buteurs se tiendra le 22 avril à l'occasion de la 32e journée de Ligue 2 à Geoffroy-Guichard.