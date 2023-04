Publié par ALEXIS le 06 avril 2023 à 17:13

Une information capitale est tombée sur la vente de l’ ASSE. Roland Romeyer est sorti du silence sur ce dossier qui était au point mort depuis des mois.

Lanterne rouge de Ligue 2 en décembre 2022, l’ ASSE fait tout son possible en cette fin de saison pour éviter la relégation en National. Ce qui serait une catastrophe pour le club historique du championnat de France.

L’équipe de l’AS Saint-Etienne est sur la bonne voie, elle est remontée à la 12e place, avec une marge de 5 points sur la zone rouge, à 9 journées de la fin du championnat. La confiance est désormais revenue au sein du groupe de Laurent Batlles, bien renforcé lors du mercato hivernal.

Alors que l’ ASSE reprend son souffle, Roland Romeyer est sorti du silence sur la saison actuelle de l’ ASSE. « Je me concentre sur cette fin de saison, c’est-à-dire jusqu’au 2 juin. On travaille du mieux possible et après le 2 juin on passera à autre chose. Il y aura d’autres projets. On se mobilisera pour d’autres projets qui ne sont pas d’actualité parce que le sportif est beaucoup plus important. »

ASSE : Saint-Etienne toujours en vente, mais le dossier en stand-by

Le président du directoire de l’ ASSE a ensuite fait une grande annonce sur la vente du club. Il confirme que l'AS Saint-Etienne est toujours sur le marché, mais le dossier de la vente est mis en attente jusqu’à la fin de la saison.

« La vente est toujours d’actualité avec KPMG qui a un mandat de notre part », a-t-il annoncé, lors du forum des ''supporters de l’emploi'', avant d'expliquer cette décision. « Compte tenu de l’état dans lequel était le club, on a dit qu’on attendait que cela aille mieux, c’est tout. Comme je vous le dis, on passera à cette phase-là une fois le championnat fini et en espérant que l’objectif que j’ai fixé sera atteint. Même si je suis en forme, il faut tourner la page. »