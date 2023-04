Publié par Leonard le 07 avril 2023 à 10:26

Un milieu de l' OM est parti à la rencontre de jeunes enfants réfugiés ukrainiens, afin de leur apporter cadeaux et sourires en compagnie de sa famille.

Forcément impacté par la guerre qui se déroule dans son pays de naissance depuis maintenant plus d'un an, l’international ukrainien Ruslan Malinovskyi, qui a rejoint l' OM cet hiver en provenance de l'Atalanta Bergame, a de nouveau redonné le sourire à une poignée d'enfants réfugiés dans la cité phocéenne.

En se rapprochant de l'association local Marseille-Odessa, le numéro 18 marseillais a pu offrir de nombreux cadeaux jeudi dans la matinée, comme le rapporte la Provence. Une action saluée par la présidente de l’association qui loue l'engagement de la famille Malinovskyi auprès de la jeunesse ukrainienne. Le joueur n'oublie pas l'importance de ce genre d’action dans ces temps difficiles. "Ce n'est pas une période facile, ce qui se passe est injuste. C'est important pour nous d'apporter notre aide, et j'espère qu'on en fera encore plus la prochaine fois."

OM : Un investissement récurrent pour la famille Malinovskyi

À son arrivée en janvier dernier du côté de Marseille, Ruslan Malinovskyi s'était déjà rapproché de l'association Marseille-Odessa en conviant des familles ukrainiennes au centre d'entraînement de la Commanderie pour y partager un moment unique et inoubliable. Les familles avaient d'ailleurs eu l’opportunité de venir assister au premier match de l’Ukrainien contre le FC Lorient le 14 janvier dernier (3-1).

Un investissement important aussi pour l'épouse du joueur, Roksana Malinovska. " Ce qui est important pour nous est de partager et faire preuve de solidarité. On l'a fait en Italie et on veut le faire en France. On a quelques idées pour le futur. Notre drapeau et notre culture doivent être encore plus connus. Je suis très contente qu'il existe cette association franco-ukrainienne qui renforce les liens entre Odessa et Marseille, deux villes jumelles, qui unit deux pays différents. Au-delà de ça, je suis très heureuse de voir des enfants qui rient."

Hasard du calendrier, la prochaine échéance qui attend Ruslan Malinovskyi et ses coéquipiers ce dimanche soir sera le match retour de cette confrontation contre Lorient. Alors que le sprint final est lancé, et que la course au titre est relancée à 9 journées de la fin du championnat, après le nouveau revers du PSG contre l' OL, les Marseillais auront à cœur de se rattraper après la contre-performance réalisée contre le MHSC (1-1) au Vélodrome. La victoire semble donc obligatoire pour les hommes d'Igor Tudor qui auront encore à jouer de grosses écuries du championnat dans cette fin d'exercice 2022/2023.