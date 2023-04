Publié par ALEXIS le 07 avril 2023 à 12:36

Opéré du genou en février, Gaëtan Charbonnier, recrue hivernale de l’ ASSE, pourrait faire son retour plus tôt que prévu.

Arrivé à l’ ASSE en tant que joker le 16 décembre dernier, Gaëtan Charbonnier a été rapidement décisif sous le maillot des Verts. Il a inscrit 3 buts et délivré une passe décisive en 7 matches de Ligue 2. Mais le nouvel attaquant de l’AS Saint-Etienne a été victime d'une rupture des ligaments croisés antérieurs du genou droit le 11 février. Opéré avec succès dix jours plus tard, il est entré en phase de réathlétisation après une courte période de convalescence.

Lors de l’annonce officielle de l' ASSE concernant la blessure de Gaëtan Charbonnier, le club ligérien a indiqué qu’il ne rejouera plus cette saison. « L' ASSE a le regret d'annoncer que la saison de son numéro 10 est d'ores et déjà terminée. » Un mois et demi après son opération, la recrue hivernale de l' ASSE prépare déjà son retour à la compétition. Il alterne les séances à Clairefontaine avec des médecins spécialisés dans les blessures et la prise en charge des sportifs de haut niveau, et à l’Etrat, où il a débuté sa rééducation.

ASSE : Gaëtan Charbonnier a repris la course

Même s’il semble un peu en avance sur le protocole mis en place par le staff médical, Gaëtan Charbonnier n’a pas du tout l’intention de précipiter son retour à la compétition. « L'évolution est très bonne. Je bosse tranquille, ce n'est pas une course contre la montre. Certains délais sont incompressibles […]. Il faut s'armer de patience tout en travaillant correctement pour renforcer au mieux cette jambe et protéger ce genou », avait-il indiqué mi-mars sur France Bleu Saint-Étienne Loire.

Six semaines après sa rupture des ligaments croisés, l’avant-centre de l’ ASSE a entamé une nouvelle étape. Il s’est remis à courir, pas sur le terrain, mais plutôt en salle. En effet, Gaëtan Charbonnier a montré dans une vidéo sur son compte Instagram, ses premières foulées, sur un tapis de course "anti-gravité".