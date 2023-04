Publié par Leonard le 07 avril 2023 à 17:50

À deux jours du choc entre l' OL et le Stade Rennais, Corentin Tolisso était face à la presse, et a tenu des propos assez lunaires sur l'objectif du club.

C'est une nouvelle quasiment actée, l'Olympique Lyonnais ne participera pas pour la seconde année consécutive à une coupe d'Europe. Après l’élimination en demi-finale de Coupe de France sur la pelouse du FC Nantes (1-0), la dernière chance de qualification pour la Ligue Europa s'est envolée laissant la colère ressurgir du côté des supporters lyonnais. Distancés en championnat à 8 points de la 5e place synonyme d'Europe, les hommes de Laurent Blanc devront "finir en professionnel", a-t-il confié en conférence de presse d'avant-match.

Pour ne rien arranger à la situation de crise que subit l' OL, les Bad Gones ont annoncé dans un communiqué qu'ils ne se rendraient pas au stade ce dimanche à 13h pour soutenir leur équipe, préférant "un bon gigot plutôt que d'assister à la représentation du jour de l' OL circus".

OL : Corentin Tolisso croit encore à l'Europe

"Une place européenne, c'est faisable", souligne le milieu de terrain lyonnais Corentin Tolisso, lors de son passage en conférence de presse ce vendredi. Il est d'ailleurs revenu sur sa piètre performance de mercredi soir en insistant sur la possibilité pour l' OL d'obtenir son ticket européen. "Ce n'est pas fini, on est des compétiteurs, ce serait facile d'abandonner mais on y croit encore et on va tout donner pour accrocher cette place européenne. C'est faisable. Personnellement, oui je n'ai pas été bon à Nantes, je n'ai pas assumé mon rôle de leader."

Pour Laurent Blanc, l'important sur cette fin de saison sera de faire bonne figure jusqu’à la fin. Conscient du coup de massue reçu par le club après cette élimination, le Français sait à quel point il est difficile de se relever après une nouvelle désillusion. "Ce sera compliqué, il ne faut pas se voiler la face. Mais ce n'est pas parce que c'est difficile qu'on va galvauder les matches. J'espère qu'il n'y aura pas de souci à ce niveau-là. Je ne demande rien d'exceptionnel, mais qu'on soit professionnels et concentrés sur notre sujet."

Absents de l’entraînement du jour, les défenseurs Dejan Lovren et Nicolas Tagliafico sont incertains pour le match face au Stade Rennais ce dimanche. Malo Gusto et Amin Sarr sont quant à eux d’ores et déjà forfaits. Dans un contexte difficile, les Lyonnais accueilleront une équipe de Rennes en questionnement sur sa capacité à accrocher le wagon de tête jusqu’à la fin de saison.