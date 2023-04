Publié par ALEXIS le 08 avril 2023 à 04:07

Après le démenti apporté sur sa prétendue envie de quitter le Stade Rennais, Bruno Genesio a lâché une grosse annonce sur la fin de saison de Rennes.

Avant d’affronter l’OL, son ancien club, avec le Stade Rennais, dimanche (13h), Bruno Genesio est revenu sur sa situation personnelle évoquée jeudi dans les médias. Selon RMC, il sentait une certaine fatigue et souhaitait quitter le SRFC en fin de saison, alors que son contrat va jusqu’en 2025. Une information démentie rapidement par la direction du club breton.

Ce vendredi, l’entraineur des Rouge et Noir a répondu à cette rumeur dans L’Équipe. « Quand on est entraineur, on s'interroge toujours […], mais je ne me sens pas du tout las. Bien sûr, on ne traverse pas une saison avec que des périodes fastes, il y a des moments plus difficiles, mais c'est aussi là qu'il faut être costaud et j'ai la chance d'avoir autour de moi des gens qui m'aident. Je me sens ici comme au début. »

À l’occasion de son retour à Lyon où il a dirigé l’équipe des Gones de 2015 à 2019, Bruno Genesio est enthousiaste, surtout que ce sera son 100e match avec le Stade Rennais.

« Décidément, ma vie professionnelle est très liée à l’Olympique Lyonnais et le SRFC, puisque je suis, en grande partie, parti de Lyon à cause d'un match perdu contre Rennes (demi-finale de coupe de France 2019). Là, c'est le 100e à Lyon avec Rennes, c'est un clin d'oeil. J'ai toujours plaisir à retrouver des gens avec qui j'ai travaillé et bien fonctionné », a-t-il souligné.

Stade Rennais : Genesio, « si on n'est pas européens... on verra à ce moment-là »

Pour finir, le technicien de 56 ans a dévoilé son objectif avec le Stade Rennais en cette fin de saison. Il vise une place dans le Top 5 qualificatif pour la coupe d’Europe. « Si on n'est pas européens, ce sera pour moi un échec personnel, on verra à ce moment-là », a-t-il lâché. Quand vous êtes entraineur, que vous avez un effectif construit pour vous qualifier en coupe d'Europe, que c'est un objectif clairement défini et que vous êtes compétiteur, quand vous n'atteignez pas l'objectif, évidemment que vous le prenez comme un échec. »

Le club d'Ille-et-Vilaine est 6e de Ligue 1 avec 50 points, à 9 journées de la fin du championnat. L'équipe de Genesio n'a que 2 points de moins que le LOSC (5e) et peut décrocher l'Europe. « On sait très bien qu'une saison avec l'Europe, c'est ce qui nous anime, ce qui nous motive, donc c'est là-dessus qu'on se concentre pour l'instant. […]. Je ne me projette pas », a-t-il insisté.