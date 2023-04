Publié par ALEXIS le 08 avril 2023 à 14:01

L’ OL continue d’alterner les bons et mauvais résultats. Blanc demande de ce fait plus de professionnalisme et clarifie la situation d’Aouar et Demebélé.

Depuis le début de la saison, l’ OL a des résultats en dents de scie, en dehors de courtes séries positives sous la direction de Laurent Blanc, qui a succédé à Peter Bosz début octobre 2022. Cela a été confirmé ces derniers jours.

En effet, l’Olympique Lyonnais a infligé une défaite (0-1) au leader de la Ligue 1, le PSG, au Parc des Princes, lors de la 29e journée de Ligue 1. Mais trois jours plus tard, l’équipe de Laurent Blanc s’est inclinée devant le FC Nantes en demi-finale de la coupe de France (1-0) au stade de la Beaujoire.

L’ objectif de l’ OL était pourtant de remporter le trophée national pour être en coupe d’Europe, et ainsi sauver sa saison. Mais les Gones sont passés près de leur but contre les Canaris.

OL : Blanc, « Aouar et Dembélé font toujours partie de l'effectif de Lyon »

A l'occasion de la réception du Stade Rennais, ce dimanche (13h), Laurent Blanc a secoué deux joueurs-cadres de son équipe, qui sont en fin de contrat en juin et partiront librement cet été. « Je compte sur tout le monde y compris Houssem Aouar (24 ans) et Moussa Dembélé (26 ans). Ils sont là depuis le début de la saison », a-t-il déclaré.

Les décisions, s’il faut les prendre, on les prend. Si on ne les a pas prises avant, à ce moment-là, j’ai un effectif. Les jeunes, les moins jeunes, les joueurs concernés, moins concernés, leurs situations contractuelles sont toutes différentes, mais quand on met à disposition un effectif à un entraineur, ce dernier doit s’appuyer dessus. »

Le milieu de terrain formé à Lyon et l’attaquant Franco-Malien semblent plus préoccupés par leur avenir que par la fin de saison de l’ OL, au regard de leurs prestations ou rendements.