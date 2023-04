Publié par Thomas G. le 11 avril 2023 à 13:05

À quelques mois de la fin de son contrat avec le FC Barcelone, l'international espagnol Gavi serait dans le viseur des dirigeants de Chelsea.

Malgré le match nul hier soir lors du derby face à Gérone, le FC Barcelone a fait un pas de plus vers le titre de champion d’Espagne. Les Blaugranas ont désormais 13 points d’avance sur le Real Madrid qui a perdu face à Villarreal. Les hommes de Xavi sont en route pour remporter le 27e titre de l’histoire du club, le premier depuis 2019.

Dans le même temps, l’international espagnol Gavi a été l’un des grands artisans de la très bonne saison du FC Barcelone en championnat. Toutefois, à quelques mois de la fin de son contrat, son avenir est incertain et un départ n’est pas à écarter. Le Barça n’a pas été en mesure d’enregistrer le nouveau contrat de Gavi, malgré un accord total pour une prolongation jusqu'en 2027. Le milieu de 18 ans pourrait donc quitter le FC Barcelone, libre lors du mercato estival.

L’international espagnol est un joueur très courtisé. Après Manchester United, le Bayern et Liverpool, un nouveau club aurait pris des renseignements sur sa situation. Selon les informations de Manu Sainz, Chelsea serait très intéressé par le profil de Gavi. Les Blues auraient pris contact avec les représentants du joueur pour évoquer une signature cet été.

En parallèle, de l’intérêt de Chelsea, Gavi serait très agacé par sa situation au FC Barcelone. L’international espagnol pourrait demander à partir si son nouveau contrat n’est pas enregistré dans les prochaines semaines.

Les Blues souhaiteraient profiter des divergences entre l’entourage de Gavi, et le Barça pourrait le convaincre de rejoindre la Premier League. Les dirigeants de Chelsea veulent donc frapper un nouveau gros coup en recrutant l’un des plus grands espoirs du football espagnol. De plus, les Blues pourraient prendre leur revanche sur le FC Barcelone après les transferts avortés de Jules Koundé et de Raphinha.