Publié par Timothée Jean le 14 avril 2023 à 19:40

Présent en conférence de presse avant le match entre l’ OM et Troyes, Pau Lopez s’est exprimé sur le mécontentement des supporters.

L’Olympique de Marseille traverse actuellement une période compliquée. À huit journées de la fin de saison, les Marseillais ne sont pas au mieux avant d’accueillir Troyes dimanche soir au Vélodrome. L’ OM sort de deux matchs nuls en championnat et compte à présent deux points de retard sur le RC Lens (2e).

Le club phocéen reste surtout sur une série de cinq matchs consécutifs sans victoire à domicile. Une situation qui commence aussi à agacer les supporters de l’ OM, qui ont décidé de manifester leur mécontentement à l’issue du match nul contre le FC Lorient dimanche dernier au Moustoir. « On a trop accepté de mauvais résultats. Celui de dimanche est celui de trop », avait lancé un fan dans des propos rapportés par La Provence.

OM : Pau Lopez comprend le mécontentement des supporters

Ces tensions ne sont pas passées inaperçues, et en conférence de presse d'avant-match, Pau Lopez a forcément été interrogé sur le sujet. Le gardien de but de l’ OM a indiqué qu’il comprenait la colère des supporters qui attendent une réaction positive dimanche soir face à un mal classé. « Cela dépend de nous. C’est comme la famille. Quand ton père s’énerve, tu dois faire quelque chose pour changer. Si on leur donne quelque chose, ils seront là. Dans le cas contraire, il faudra assumer ce qu’on fait sur le terrain. On est à l’OM, il y a la pression. C’est la réalité du foot », a-t-il lancé face aux médias.

L’ OM est donc déterminé à conjurer le mauvais sort à domicile en s’imposant face à Troyes. Mais il faudra se méfier de cette équipe troyenne, d’autant plus que les hommes d’Igor Tudor ont déjà perdu des points ces dernières semaines au Vélodrome. Ils devront de ce fait montrer un tout autre visage pour remporter cette rencontre dans un stade qui s’annonce chaud bouillant. « On sort de deux matchs où on a perdu quatre points. Je vous dis que le prochain match est le plus important. Chaque match, il faut gagner trois points. Nous avons a perdu la deuxième place, il faudra la récupérer, c’est important, c’est l’objectif du club. »