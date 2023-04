Publié par JEAN-LUC D le 17 avril 2023 à 10:35

Mécontent de sa situation avec l’arrivée de Gianluigi Donnarumma, Keylor Navas a été envoyé en prêt à Nottingham Forest cet hiver.

Prêté à Nottingham Forest sans option d’achat, Keylor Navas a retrouvé du temps de jeu en Premier League après une première partie de saison compliquée au Paris Saint-Germain dans le rôle de doublure de Gianluigi Donnarumma. Pour autant, le quotidien L’Équipe a révélé dimanche que le club anglais ne sera pas en mesure de tenter un transfert de l’international costaricien lors du prochain mercato estival.

Le salaire de l’ancien gardien du Real Madrid étant hors de portée des finances de Nottingham Forest. Encore liée au Paris SG jusqu’en juin 2024, Keylor Navas devrait donc faire son retour au Camp des Loges au terme de la saison en cours. Une éventualité qui ne semble pas déplaire à Keylor Navas. Bien au contraire.

PSG Mercato : Keylor Navas veut gagner la Ligue des Champions avec le Paris SG

Recruté en septembre 2019 en provenance du Real Madrid contre un chèque de 15 millions d’euros, Keylor Navas a permis au Paris Saint-Germain de disputer la première finale de la Ligue des Champions de son histoire en août 2020. Envoyé à Nottingham Forest en janvier, l’ancien coéquipier de Cristiano Ronaldo n’a pas caché sa frustration après la venue de Gianluigi Donnarumma.

Au micro de Canal+, Keylor Navas a notamment déclaré : « La situation que je vivais à Paris ne me plaisait pas. Je voulais sentir que l’équipe voulait de moi. Je me sentais toujours en bonne condition pour jouer. Quand j’étais à Paris, personne ne pouvait dire que je posais des problèmes. Que je ne m’entraînais pas, ou que je ne travaillais pas bien. Au contraire, je voulais aider. Je voulais m’entraîner encore plus et démontrer que je pouvais jouer. Mais malheureusement, je n’en ai pas eu l’opportunité. »

Toutefois, le natif de San Isidro de El General rêve toujours de remporter la Ligue des Champions avec le Paris SG. « J’ai encore un an de contrat avec Paris. Si je dois y repartir et jouer, je me sens capable de gagner la Ligue des champions avec le PSG. Quand j’y étais, on a eu l’opportunité. On a été en finale alors que le club ne l’a jamais atteinte. Cela me motive, car je peux avoir de nouveaux défis », a confié l’ancien protégé de Zinédine Zidane. Reste maintenant à savoir ce que réserve le PSG à Keylor Navas l’été prochain.