Publié par ALEXIS le 18 avril 2023 à 05:07

Performant et décisif avec le FC Nantes pour la troisième saison de suite, Ludovic Blas se montre très ambitieux. Il songe à l’Équipe de France.

Après avoir offert la coupe de France au FC Nantes la saison dernière, Ludovic Blas a encore été décisif cette saison dans la compétition. C’est lui qui a marqué l’unique but de la victoire du FCN, lors de la demi-finale contre l’OL au stade de la Beaujoire.

Après avoir sorti Lyon, le meneur de jeu des Canaris et ses coéquipiers affrontent Toulouse FC en finale, le 29 avril au stade de France (19h). Une finale que le FC Nantes rêve de gagner, afin de converser le trophée national, mais surtout pour se qualifier directement pour la phase de poule de la Ligue Europa 2023-2024.

En tout cas, l’équipe d’Antoine Kombouaré a à coeur de sauver sa saison en s’offrant la coupe, car elle est mal classée en Ligue 1. Les Nantais sont 15es avec seulement 2 points d’avance sur le premier club relégable en Ligue 2.

Auteur de 7 buts et 3 passes décisives en Ligue 2 cette saison, Ludovic Blas et ses partenaires devront redoubler d’efforts lors des 7 dernières journées du championnat pour assurer leur maintien dans l’élite.

FC Nantes : Ludovic Blas vise l'Équipe de France

Le milieu offensif du FC Nantes a, parallèlement, une ambition personnelle. Il vise l’Équipe de France. Il souhaite y rejoindre des joueurs avec qui il a évolué dans les sélections de jeunes.

« Est-ce que l'équipe de France est un objectif ? Bien sûr, évidemment », a-t-il répondu dans Téléfoot, sans hésiter. Retrouver Kylian Mbappé, Randal Kolo Muani, le petit 'Cus' Thuram, Théo Hernandez. Tous ceux avec qui j'ai joué. Quand tu gagnes un championnat d'Europe des moins de 19 ans, en 2016, c'est fort. »

Mais la marche est encore haute pour le N°10 du FC Nantes, vu la concurrence au sein des Bleus dans l’entre-jeu. Et il en est conscient. « C’est un objectif pour tous les joueurs français donc, je vais travailler et après on verra bien ce qu'il se passera », a-t-il déclaré.