Publié par Timothée Jean le 18 avril 2023 à 11:42

Propriétaire de l’ OM depuis 2016, Frank McCourt va-t-il passer la main à un nouvel investisseur ? De nouvelles informations sont évoquées.

Les spéculations autour d’une future vente de l’ OM par Frank McCourt ne cessent de fleurir. Il y a quelques mois, l’arrivée de richissimes dirigeants d'Arabie saoudite était annoncée à l’Olympique de Marseille. Une rumeur qui a vite été démentie par les dirigeants phocéens, même si de nombreux insiders affirment le contraire.

Ces dernières semaines, de nouveaux bruits concernant une potentielle vente de l’OM ont même vu le jour avec l’avènement de nouveaux investisseurs. Si le patron du groupe CMA CGM, Rodolphe Saadé, a un temps été présenté comme le futur successeur de Frank McCourt à la tête de l’ OM, un nouvel acheteur est également évoqué. Il est question de Mathieu Flamini, bien connu dans la cité phocéenne.

Cet ancien milieu de terrain, formé à l’ OM qui avait notamment poursuivi sa carrière à Arsenal et à l’AC Milan, a récemment fait une annonce étonnante. Considéré comme l’un des joueurs les plus riches de la planète avec une fortune estimée à 14 milliards d’euros, Mathieu Flamini a expliqué au journal The Athletic qu’il n’était pas opposé à l’idée d’investir dans l’un de ses anciens clubs. Une déclaration suffisante pour l’associer à une future vente de l’ OM. "Je n'oublie jamais d'où je viens. Dans la vie, on ne sait jamais, mais tout dépend de la bonne opportunité. Je crois vraiment au bon moment, au bon endroit, aux bonnes personnes."

Vente OM : Mathieu Flamini, il n'y a rien de concret

L’Olympique de Marseille pourrait donc être racheté par un ancien joueur du club. Cette hypothèse s’est rapidement répandue dans les médias locaux. Mais le journaliste Thibaud Vézirian a vite apporté une mise au point sur ce dossier sensible, assurant qu’il n’y a rien de concret entre Mathieu Flamini et l’ OM.

Le confrère indique que cette rumeur grandissante est tout simplement infondée. « Il n’y a rien, il n’est pas dans le consortium. On va mettre un point final sur la rumeur Flamini à l’ OM. Il n’est pas annoncé du feu artifice. La rumeur se base sur rien et se poursuit sur rien », a-t-il déclaré dans un live diffusé sur sa chaîne Twitch.

Thibaud Vézirian est ainsi persuadé que si le rachat de l’Olympique de Marseille venait à se concrétiser dans les mois à venir, cela ne devrait pas forcément concerner Mathieu Flamini. Le seul investisseur crédible pour le moment serait Rodolphe Saadé.

Vente OM : Le sponsoring ne serait qu'un début

Le milliardaire franco-libanais est déjà bien implanté à Marseille. 31e fortune mondiale, il s’est récemment révélé au public marseillais en rachetant le journal La Provence aux héritiers Tapie. Il a également signé un contrat de sponsoring avec l’ OM. Sa société, CMA-CGM, deviendra le principal sponsor maillot de l’Olympique de Marseille à partir de la saison prochaine en remplacement de Cazoo.

Pour beaucoup, ce sponsoring ne serait qu’un début dans le processus du rachat de l’ OM par Rodolphe Saadé. Toutefois, l’actuel propriétaire du club phocéen maintient sa position initiale. Frank McCourt n’a pas vraiment l’intention de céder l’ OM à un nouvel investisseur à condition de recevoir une offre colossale.