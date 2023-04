Publié par ALEXIS le 18 avril 2023 à 15:12

Grâce à leur prestation XXL à Grenoble, Nkounkou et Krasso pressent l’ ASSE pour signer avant la fin de la saison. Saint-Etienne se tient prêt.

Lundi, Niels Nkounkou et Jean-Philippe Krasso ont confirmé, lors de la victoire de l’ ASSE face à Grenoble, qu’ils sont les hommes forts de l’équipe stéphanoise dans cette deuxième partie de saison.

ASSE : Nkounkou et Krasso encore décisifs face à Grenoble

Le latéral gauche, Niels Nkounkou, a ouvert le score pour l’AS Saint-Etienne sur un exploit individuel dès l’entame de la seconde période. Il a déposé deux joueurs de l’équipe de Vincent Hognon d’un double contact, avant de tromper Brice Maubleu d’une superbe frappe du pied gauche (0-1, 46e).

Quant à l’avant-centre de 25 ans, il a astucieusement lobé le portier de Grenoble, consolidant ainsi le succès de l’ ASSE (0-2, 80e). Niels Nkounkou et Jean-Philippe Krasso ont encore livré une prestation aboutie qui relance la question de leur avenir dans le Forez. Leur contrat respectif prend fin en juin prochain.

Le prêt du premier est assorti d’une option d’achat estimée à deux millions d’euros. Le deuxième souhaite lui prolonger son aventure à Saint-Etienne, mais les premières propositions du club ligérien ne satisfont pas ses attentes. La direction de l’ ASSE attend la fin de saison pour revenir à la charge.

ASSE Mercato : Saint-Etienne « prête à mettre le paquet » pour Nkounkou et Krasso

Selon L’Équipe, les décideurs de l' ASSE seraient « prêts à mettre le paquet » pour s’offrir les services de Niels Nkounkou définitivement et prolonger le contrat de Jean-Philippe Krasso. « On imagine mal Saint-Etienne ne pas essayer de conserver ses deux hommes en forme », assure le quotidien sportif. « Dans les deux cas, il faudra casser la tirelire. Environ deux millions d’euros pour lever l’option d’achat de Nkounkou, prêté par Everton, et certainement des garanties financières pour le deuxième meilleur buteur de Ligue 2 (Krasso). »

Jean-Philippe Krasso compte 16 buts et 8 passes décisives en Ligue 2 cette saison, en 28 matches disputés avec l' ASSE. Arrivé chez les Verts pendant le mercato hivernal, Niels Nkounkou totalise 5 buts et 7 passes décisives en seulement 13 matches. Il est la meilleure pioche de l’équipe de Laurent Batlles, parmi les sept recrues hivernales.