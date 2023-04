Publié par JEAN-LUC D le 18 avril 2023 à 18:42

En fin de contrat le 30 juin prochain, Lionel Messi n’a pas encore prolongé avec le PSG et le Barça s’active pour le rapatrier cet été. D’ailleurs, le vestiaire barcelonais serait très confiant pour son retour.

Arrivé librement au Paris Saint-Germain en août 2021, Lionel Messi pourrait retourner dans son ancien club, le FC Barcelone, au terme de la saison en cours. Le week-end dernier, en marge du match nul contre Getafe (0-0), lors de la 29e journée de Liga, le président du Barça, Joan Laporta, a redonné espoir aux socios concernant le retour de Messi en répondant « oui » à un supporter qui voulait en savoir davantage sur ce dossier. Ce mardi, la presse espagnole a confirmé un peu plus cette tendance dans l’avenir de la Pulga.

PSG Mercato : Le retour de Lionel Messi prend forme au Barça

En effet, selon les indiscrétions obtenues par Sport, le FC Barcelone étudie les options pour faire revenir Lionel Messi, tout en veillant à rester dans les clous du fair-play financier. À la suite de son président, l’entraîneur des Blaugranas, Xavi Hernandez, verrait lui aussi d’un bon oeil le retour de son ancien coéquipier.

« Je l'ai déjà dit, le Barça est sa maison et les portes lui sont toujours ouvertes. Ça va beaucoup dépendre de lui, de ce qu'il veut faire dans le futur » avait d’ailleurs lancé le technicien espagnol il y a quelques semaines. Toujours selon la même source, en plus de Laporta et Xavi, l’éventuel retour de Messi enchanterait également le vestiaire barcelonais. À l’instar de Robert Lewandowski, qui s’est montré élogieux et très favorable au retour du Champion du monde 2022. En privé, les dirigeants blaugrana annoncent que le retour de Messi ne serait plus considéré comme « une chimère », malgré les nombreux obstacles, qui existent. Deux ans après son arrivée, Lionel Messi pourrait quitter la Ligue 1.