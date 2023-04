Publié par JEAN-LUC D le 18 avril 2023 à 23:12

Priorité de Luis Campos pour renforcer l’attaque du PSG la saison prochaine, Victor Osimhen pourrait bien quitter le Napoli cet été, mais pas forcément pour la France.

À la recherche d'un nouvel attaquant capable d’évoluer en pivot pour donner plus de liberté à Kylian Mbappé sur le terrain, le Paris Saint-Germain a fait de Victor Osimhen sa principale cible pour le recrutement de l’été qui s’annonce. Auteur de 25 buts et 5 passes décisives en 30 matches toutes compétitions confondues, l’international nigérian plaît énormément à Luis Campos, qui l’avait fait venir à Lille en provenance de Charleroi en août 2019 contre un chèque de 22,4 millions d’euros. Mais le meilleur buteur du Championnat italien est également une cible du Bayern Munich, qui cherche toujours un remplaçant à Robert Lewandowski. Et aux dernières nouvelles, Victor Osimhen pourrait retourner en Bundesliga. Un choix dicté en partie par son épouse.

PSG Mercato : La femme de Victor Osimhen veut retourner en Allemagne

D’après les renseignements recueillis par La Gazzetta dello Sport, le Bayern Munich serait prêt à faire une nouvelle folie pour s’offrir les services de Victor Osimhen. Les dirigeants du club bavarois rêvent d’un duo de feu Sadio Mané-Victor Osimhen et seraient donc disposés à faire le nécessaire pour attirer le natif de Lagos dès cet été. Selon Sport1, le Champion d’Allemagne pourrait compter sur la femme du buteur napolitain pour le convaincre de revenir en Bundesliga.

En effet, le média sportif explique que la compagne de Victor Osimhen, une Germano-Camerounaise ayant grandi à Wolfsbourg, aimerait retourner en Allemagne, où sa fille Haly est née en 2022. Elle souhaiterait voir sa fille grandir près de sa famille. De son côté, Florian Plettenberg révèle que le clan Osimhen et le Bayern Munich négocieraient déjà et un accord pourrait rapidement être trouvé. Toujours selon le journaliste de Sky Sport, le deal pourrait se régler entre les deux clubs avec un échange de joueurs afin de faire baisser le coût de l'opération.