Publié par Timothée Jean le 19 avril 2023 à 15:04

À l’affût de la moindre opportunité du mercato, l’ OM est déjà en contact avec Wilfried Zaha. Mais ce deal a peu de chance d’aboutir.

OM Mercato : Les négociations ont débuté pour Wilfried Zaha

En cas de départ d’Alexis Sanchez, dont le contrat expire en juin prochain, la direction de l’Olympique de Marseille va-t-elle réaliser un coup de maître cet été en s’attachant les services de Wilfried Zaha ? Il convient bien sûr de rester prudent sur ce dossier. Dernièrement, la presse britannique a révélé un intérêt pressant de l’ OM pour l’ailier polyvalent de Crystal Palace.

Sous l’impulsion de Pablo Longoria, les responsables phocéens se seraient même renseignés sur la situation de l’attaquant ivoirien. Très utilisé par l’entraîneur Roy Hodgson, Wilfried Zaha refuse jusqu’ici de prolonger son contrat avec les Eagles. Car dans le fond, le joueur de 30 ans a des envies de départ très tenaces.

Ses représentants auraient alors entrepris des démarches pour lui trouver un nouveau point de chute le plus rapidement possible. C’est dans ce sens que le buteur formé à Manchester United et son entourage auraient entamé des négociations avec l’ OM en vue d’une future collaboration. Une information confirmée par La Minute OM, qui assure que les dirigeants de l'Olympique de Marseille ont bien eu des discussions auprès de l’entourage du joueur.

Wilfried Zaha, un salaire trop cher pour Marseille

À l’instar d’Alexis Sanchez, l’ OM n’aura pas payé d’indemnité de transfert pour s’attacher les services de Wilfried Zaha. D'autant plus que l'international ivoirien est libre de signer là où il le souhaite cet été. Toutefois, les Phocéens ne devraient pas aller au bout de cette opération. Et pour cause, son salaire reste un frein majeur pour l’ OM.

Wilfried Zaha perçoit environ 7,5 millions d’euros par an chez les Eagles, un montant qui semble tout simplement hors de portée des finances marseillaises. La source assure que « son salaire est trop cher » pour l’ OM, qui devrait finalement se tourner vers d’autres cibles moins onéreuses. De son côté, le natif d’Abidjan devrait prendre une autre destination. Outre l’Olympique de Marseille, Arsenal aurait également entamé des démarches similaires pour boucler son transfert.