Publié par Thomas G. le 20 avril 2023 à 10:11

Annoncé comme la cible prioritaire du PSG, l'international anglais Harry Kane pourrait être retenu par Tottenham lors du mercato estival.

PSG Mercato : Le Paris SG a lancé l'opération Harry Kane

Cet été, le Paris Saint-Germain devrait entamer un nouveau cycle avec une restructuration de son effectif. Les dirigeants du PSG souhaiteraient rattraper le retard accumulé par rapport aux meilleures équipes européennes. Dans cette optique, le club de la capitale a ciblé plusieurs postes qui pourraient être renforcés cet été. Les Parisiens souhaiteraient notamment recruter un attaquant de classe mondiale pour accompagner Kylian Mbappé.

Cette semaine, la direction du PSG se serait positionnée sur l’international anglais Harry Kane. Le buteur de Tottenham est en fin de contrat en juin 2024 et sa situation contractuelle pourrait lui permettre de quitter les Spurs cet été. D’autant plus que le Paris Saint-Germain serait disposé à offrir 100 millions d’euros pour finaliser le transfert du capitaine des Three Lions.

L’arrivée d’Harry Kane offrirait à Kylian Mbappé d’avoir plus d’espaces et une plus grande liberté dans ses mouvements. De plus, le PSG détiendrait là une nouvelle arme offensive, lui qui a toujours inscrit plus de 20 buts depuis la saison 2014-2015. Dans le même temps, un transfert au Paris Saint-Germain permettrait à l’attaquant anglais de remplir son armoire à trophée. À 29 ans, Harry Kane n’a pas encore remporté de titre et une signature au PSG devrait lui offrir la possibilité de mettre fin à cette disette.

PSG Mercato : Tottenham pourrait fermer la porte à Harry Kane

Malgré l’approche concrète du club de la capitale ces derniers jours, le Paris Saint-Germain pourrait se heurter à un obstacle de taille. Les Spurs ne seraient pas disposés à laisser partir leur attaquant vedette cet été. Les dirigeants de Tottenham souhaiteraient offrir le plus gros contrat de l’histoire du club à Harry Kane pour le convaincre de prolonger.

Le dossier a connu un nouveau rebondissement après la déclaration du président des Spurs. Daniel Levy souhaiterait que l’international anglais devienne une légende de Tottenham. « Harry Kane peut absolument gagner un trophée aux Spurs, mais être une légende est également important. J'espère qu'un jour il y aura une statue de Harry devant notre stade. » Le PSG va donc devoir trouver la bonne stratégie pour éviter une nouvelle désillusion sur le marché des transferts. Toutefois, Harry Kane pourrait faciliter son arrivée au Paris Saint-Germain en refusant de prolonger à Tottenham.