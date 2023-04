Publié par JEAN-LUC D le 23 avril 2023 à 19:14

À la recherche d’un joueur capable d’évoluer en pivot pour aider Kylian Mbappé, le PSG pourrait avoir une opportunité avec Wissam Ben Yedder de l’AS Monaco.

Après une nouvelle élimination précoce en Ligue des Champions et un échec flagrant en Coupe de France face à l’Olympique de Marseille en Coupe de France, le Paris Saint-Germain entend apporter dans des corrections dans son effectif lors du prochain mercato estival. Si les noms de Marcus Rashford (Manchester United), Gonçalo Ramos (Benfica Lisbonne), Harry Kane (Tottenham) et Victor Osimhen (Naples) sont régulièrement évoqués, les dirigeants du PSG pourraient finalement trouver leur bonheur en Ligue 1. Auteur de 23 buts et 7 passes décisives en 39 matches toutes compétitions confondues, l’attaquant de l’AS Monaco, Wissam Ben Yedder, ferait un excellent renfort pour les Rouge et Bleu. C’est la voie conseillée au club de la capitale française.

PSG Mercato : Stéphane Guy conseille Ben Yedder au Paris SG

Alors que Luis Campos multiplie les pistes pour trouver le pivot parfait, le journaliste de RMC Sport, Stéphane Guy, assure que le Paris Saint-Germain gagnerait à se positionner sur Wissam Ben Yedder. Sous contrat jusqu’au 30 juin 2024, l’international français de 32 ans possède le profil pour évoluer au sein de l’effectif parisien.

« Wissam Ben Yedder, voilà le joueur que je prendrais si j’étais le PSG en joueur de complément. Il ne s’agit pas de le prendre pour être titulaire, car il a 32 ans maintenant, à Paris il ne serait pas titulaire indiscutable. Mais si au PSG tu as un Ben Yedder dans ton effectif c’est un plus, c’est un joueur avec un bon esprit, un joueur fin techniquement qui te met 15 buts par saison. Dans une rotation pour le Paris Saint-Germain, ce serait un joueur génial », a expliqué Stéphane Guy, qui compare le buteur monégasque à Rudi Völler lorsqu’il évoluait à l’OM.

« Si tu le recrutes au PSG, tu lui explique la donne, tu lui dis que c’est pour être dans la rotation. Cela me ferait penser à Rudi Völler à l’OM à l’époque », a ajouté le journaliste sportif. Reste maintenant à savoir si le PSG voudra se positionner sur Ben Yedder cet été.