Publié par Gary SLM le 25 avril 2023 à 19:25

Courtisé en Liga où il a fait le plus gros de sa carrière, Lionel Messi devrait partir du PSG au mercato estival. Le buteur sud-américain aurait fait le choix de son futur club.

Au PSG, le contrat de Lionel Messi prend fin en juin prochain. L'argentin a la possibilité de prolonger puisque les qataris, propriétaires du Paris Saint-Germain, souhaitent le garder. La décision de la présence de la Pulga sous le maillot parisien dépend donc entièrement de son bon vouloir. D'ici le 30 juin prochain, l'ancien Barcelonais devrait fixer ses fans sur son choix de carrière.

En effet, Lionel Messi ne devrait pas rester en Ligue 1 en fin de saison. Il ne s'est jamais senti heureux au club de la capitale où il ne se sent pas toujours considéré à sa juste valeur. Vénéré en Liga, Messi se sent sous-estimé en Ligue 1, un championnat moins prestigieux que celui d'Espagne.

PSG Mercato : Lionel Messi bien en route pour la Liga

Lionel Messi veut quitter la France pour faire cesser les comparaisons avec Kylian Mbappé, joueur qui n'a que la L1 à son palmarès. Neymar va en effet quitter le club parisien lui aussi, selon les dernières informations. Blessé et absent des terrains de football, le brésilien ne rejouera probablement plus pour le PSG. Sans sa présence au club de la capitale, Léo Messi n'aurait sans doute jamais signé.

Puisque le brésilien pourrait partir du Paris Saint-Germain, l'Argentin se dit qu'il a encore moins de raisons de rester. Il envisagerait bien son retour au FC Barcelone, selon des sources au club. Les dirigeants Blaugranas connaissent les conditions pour arracher sa signature et s'y préparent pour le mercato estival. Un retour de Neymar Jr en Liga, au FC Barcelone, ne serait pas exclu non plus.

Du côté du club de la capitale française, les dirigeants se préparent à ces départs. Le conseiller sportif du président Nasser Al-Khelaïfi, Luis Campos, disposerait déjà de quelques pistes intéressantes pour pallier les futurs départs. Au contraire du marché des transferts de l'été dernier, l'équipe parisienne devrait enregistrer de nouvelles arrivées de joueurs les mois prochains.