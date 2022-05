Barça Mercato : Une signature de prestige bientôt bouclée en défense

Publié par Dylan le 18 mai 2022 à 10:40

Barça Mercato : En fin de contrat au FC Barcelone, une légende du club devrait poursuivre l'aventure avec les Blaugrana la saison prochaine.

Barça Mercato : Dani Alves, parti pour rester ?

Revenu en novembre dernier pour aider le Barça à remonter la pente, le latéral droit brésilien Dani Alves (38 ans) veut poursuivre l'aventure avec les Blaugrana. S'il a échoué à offrir un trophée aux Catalans cette saison, Dani Alves n'en reste pas moins une légende du club. Faisant partie de la génération dorée du FC Barcelone composée entre autres de Lionel Messi, Carles Puyol, Xavi (aujourd'hui devenu l'entraîneur) ou encore David Villa, Dani Alves avait impressionné lors de son premier passage entre 2009 et 2016.

Joueur le plus titré de l'histoire, l'international brésilien a glané avec le Barça pas moins de 21 trophées dont 2 Ligues des Champions (2011,2015) et 6 titres de champion d'Espagne (2009, 2010, 2011, 2013, 2015, 2016). Cette saison, il faisait son grand retour au FC Barcelone et a plutôt convaincu ses dirigeants. Avec 1 but et 3 passes décisives en 13 matchs de Liga, Dani Alves montre à 38 ans, qu'il est toujours capable d'être décisif dans un grand club européen. Un bilan satisfaisant pour le Brésilien qui pourrait l'amener à poursuivre son aventure une saison de plus.

Laporta en négociations avec Dani Alves

Dans un entretien consacré au quotidien espagnol Marca, Dani Alves a confié être très heureux à Barcelone. « C'est que j'aimerais continuer parce qu'ici je suis chez moi. Je suis dans le club et dans l'équipe pour lesquels j'ai dû me battre pendant cinq ans pour revenir. Et je pense que je peux continuer à leur apporter des choses, mais cela ne dépend pas de moi », a déclaré l'ancien joueur du PSG. La presse espagnole s'est donc empressée d'aller questionner Joan Laporta, le président du Barça sur une éventuelle prolongation du joueur.

« Dani a rempli les objectifs pour lesquels il a été signé. Maintenant, il y a une conversation en cours avec les directeurs sportifs qui m'informeront de leur décision. Il a hâte de jouer la Coupe du monde et nous aimons son attitude. Il n'a pas interféré avec les finances du club et a aidé à l'intégration des nouveaux joueurs », a annoncé le président du FCB à Catalunya Radio. Tous les signaux semblent donc au vert pour voir Dani Alves jouer au Barça la saison prochaine.