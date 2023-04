Publié par Edouard le 27 avril 2023 à 11:30

Un milieu de terrain de l'AS Monaco va prolonger son contrat avec le club de la Principauté, malgré plusieurs offres d'un autre club de Ligue 1.

AS Monaco Mercato : Prolongation à venir pour Maghnes Akliouche

Les dirigeants de l'AS Monaco avaient repoussé plusieurs offres du LOSC pour Maghnes Akliouche lors des deux derniers mercato. Après plusieurs mois de négociations compliquées avec l'ASM, le milieu de terrain va finalement prolonger l'aventure de deux ans avec son club formateur. Lié au club de la Principauté jusqu'en 2024, Maghnes Akliouche reste Monégasque jusqu'en 2026. Paul Mitchell, le directeur sportif du club, a beaucoup insisté pour ce renouvellement de contrat.

La situation du jeune milieu de terrain était devenue compliquée ces dernières semaines, lui qui ne jouait plus beaucoup (une minute de jeu lors des cinq derniers matchs). Maghnes Akliouche n'a d'ailleurs disputé que dix matchs avec l'AS Monaco toutes compétitions confondues cette saison. L'international U20 français, qui peut également évoluer sur le côté droit, espère ainsi continuer sa progression en Ligue 1.

Un rôle important à jouer dans le futur

Grand espoir de l'AS Monaco, Maghnes Akliouche devrait avoir un rôle à jouer dans le futur avec son club formateur. Cette prolongation lui garantit la confiance du staff et du board monégasque, qui devraient le faire beaucoup plus entrer dans la rotation l'année prochaine. Comme chaque année à Monaco, des cadres devraient partir du club. Le gardien Alexander Nübel va partir, et des joueurs comme Axel Disasi et Youssouf Fofana seront scrutés par les grands clubs européens. L'AS Monaco devra s'appuyer sur de nouveaux visages, et Maghnes Akliouche pourrait bien être l'un d'eux.

À six journées de la fin du championnat, l'AS Monaco est 4e de Ligue 1, place qualificative pour l'Europa League, avec cinq points de retard sur le 3e (le RC Lens) et cinq points d'avance sur le 5e (le LOSC). La Ligue des champions sera difficile à accrocher pour les Monégasques, qui doivent encore affronter Lille, Lyon et Rennes.