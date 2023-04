Publié par JEAN-LUC D le 28 avril 2023 à 09:06

Jeudi soir, Javier Tebas, le tout puissant président de LaLiga, a évoqué le retour de Lionel Messi, en fin de contrat avec le PSG en juin, au Barça cet été.

PSG Mercato : Le retour de Lionel Messi au Barça est impossible

Le récent séjour de Lionel Messi à Barcelone et son dîner avec certains cadres du club blaugrana ont enflammé la toile et remis au goût du jour l’éventuel retour de la star argentine en Catalogne. Libre le 30 juin prochain, l’attaquant de 35 ans n’a pas encore paraphé un nouveau bail avec le Paris Saint-Germain et la presse espagnole annonce en boucle que le joueur aurait demandé à son entourage de négocier son retour avec la direction du FC Barcelone. Mais selon le président de la Ligue espagnole, en l’état actuel des choses, Joan Laporta et les dirigeants du Barça sont dans l’incapacité d’assumer financièrement une telle opération.

« Aujourd’hui, le retour de Lionel Messi au FC Barcelone me paraît très compliqué, il faut voir comment ça va évoluer, mais il faudrait que plusieurs conditions soient remplies, il faut des départs, une diminution des salaires, mais il faut aussi savoir quel salaire aura Messi. Le Barça n’est pas comme le PSG qui a un robinet de gaz et d’argent pour avoir une grosse masse salariale », a déclaré Javier Tebas au micro de RMC Sport sur le plateau de l’émission « l’After ». Une tendance confirmée par un dirigeant du leader du Championnat espagnol quelques heures avant la sortie de Tebas.

PSG Mercato : Aucun contact entre le Barça et Lionel Messi

Alors que les médias annoncent pour acquis le retour de Lionel Messi, la direction du Barça se fait désormais plus discrète sur ce sujet. Face à la presse, Mateu Alemany a fait le point sur cette piste ce jeudi. Et selon le directeur sportif barcelonais, il n’y a eu aucun contact avec le joueur du PSG durant son dernier séjour en Catalogne.

« Nous n'avons pas eu de contact avec Messi. Il aime beaucoup venir à Barcelone - il est venu ici quelques jours comme d'habitude, mais nous n'avons pas parlé », a expliqué le collaborateur de Joan Laporta. Mais cela ne semble décourager la presse espagnole qui continue à soutenir que Lionel Messi va bel et bien effectuer son retour au FC Barcelone à l’issue de l’exercice en cours.