Poussé vers la sortie du côté du Bayern Munich, Sadio Mané pourrait être une option pour le PSG. Luis Campos connaît le prix à payer.

Un an seulement après son arrivée en provenance de Liverpool pour 32 millions d’euros, Sadio Mané pourrait déjà faire ses valises lors du prochain mercato estival. Après sa bagarre avec Leroy Sané, lors du quart du quart de finale aller de Ligue des Champions contre Manchester City, et la lourde sanction financière qui s’en est suivie, l’international sénégalais ne semble plus être le bienvenu dans le vestiaire du Bayern Munich, selon Sky Deutschland.

Une tendance confirmée en Espagne par OK Diario, qui assure que l’ailier de 31 ans serait disponible sur le marché des transferts cet été. Conscient de la situation, l’entourage de l’ancien partenaire de Mohamed Salah serait déjà en train de sonder certains clubs afin de lui trouver un nouveau point de chute pour la saison prochaine. D’après la source ibérique, outre le Barça, Sadio Mané aurait également été proposé au Paris SG, qui a fait du recrutement d’un attaquant sa priorité estivale. Et le double Ballon d’Or africain (2019, 2022) serait même disponible pour une poignée de main.

Le Bayern Munich prêt à brader Sadio Mané ?

Quoique gêné par une blessure, qui l’a tenu hors des terrains pendant plusieurs mois, Sadio Mané ne semble pas vraiment à son aise au Bayern Munich. Positionné dans un rôle de numéro 9, qu’il n’affectionne pas particulièrement, l’enfant de Dakar ne serait pas contre un changement d’air la saison prochaine.

En priorité, le champion d’Afrique 2022 aimerait revenir en Premier League. Mais d’autres destinations comme le Paris Saint-Germain, l’Olympique de Marseille et le FC Barcelone pourraient également lui convenir. Pas forcément opposé au départ de Sadio Mané, le Bayern Munich pourrait se contenter d’une enveloppe de 20 millions d’euros pour le laisser partir. Le PSG est donc prévenu.