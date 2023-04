Publié par ALEXIS le 29 avril 2023 à 08:11

Antoine Kombouaré, entraineur du FC Nantes, a encore évoqué son avenir, à quelques heures de la finale de la coupe de France contre Toulouse FC.

FC Nantes Mercato : Kombouaré ne souhaite pas faire l’année de trop au FCN

Le FC Nantes d’Antoine Kombouaré est en passe de rééditer l’exploit de 1999 et 2000, en remportant deux fois de suite la coupe de France. Les Canaris seront opposés à Toulouse FC en finale de la coupe nationale, ce samedi (21h), un an après leur sacre contre l’OGC Nice. Plus de cinquante mille supporters du FCN ont annoncé au Stade de France. Buteur en finale en 2022, Ludovic Blas et ses coéquipiers rêvent tous d’une deuxième coupe de France consécutive pour sauver leur saison, car ils sont 16es en Ligue 1 et menacés de relégation.

Antoine Kombouaré aussi veut marquer l’histoire du FC Nantes, son club formateur et son premier club en tant que footballeur professionnel. En fin de contrat en juin 2023, le technicien kanak pense par ailleurs à sa retraite. Il pourrait s’arrêter-là avec les Canaris cette saison. Il a annoncé la couleur sur son avenir, lors son passage en conférence de presse d’avant-match, ce vendredi.

« Si j’ai peur de l’année de trop ? Non mais je réfléchis à la fin », a-t-il lâché. Ce ne sera pas l’année prochaine, mais là, on entre dans l’année de mes 60 ans (le 16 novembre). Et c’est le moment d’un cap. Sans faire injure à personne, je ne veux pas faire du Guy Roux. J’ai encore la foi et l’envie […], mais je ne serai pas un vieux con sur un banc et je ne ferai pas l’année de trop. » Il y a une semaine, Antoine Kombouaré avait exprimé son envie de consacrer plus de temps à sa famille, notamment à ses petits-enfants.