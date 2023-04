Publié par JEAN-LUC D le 29 avril 2023 à 18:50

Auteur d’une époustouflante saison 2022-2023, le RC Lens pourrait connaître quelques chamboulements dans son effectif lors du prochain mercato estival.

RC Lens Mercato : Un attaquant lensois affole l’Europe

Troisième de Ligue 1 derrière le Paris Saint-Germain (1er) et l’Olympique de Marseille (2e), le RC Lens attire l’attention de plusieurs grands clubs européens depuis des mois. Outre son entraîneur Franck Haise et son capitaine Séko Fofana, le RCL possède d’autres éléments qui font également rêver au-delà des frontières françaises. Arrivé en juillet passé en provenance du FC Bruges contre un chèque de 9,80 millions d’euros, Loïs Openda fait partie des joueurs qui ne devraient pas s’éterniser à Lens.

Avec 17 buts et 3 passes décisives en 36 matches toutes compétitions confondues, l’attaquant de 23 ans a tapé dans l’oeil de plusieurs grands clubs européens. En effet, selon les informations relayées ces dernières heures par le journaliste turc Ekrem Konur, l’AC Milan, Aston Villa et Arsenal seraient prêts à signer l’international belge cet été. Mais le principal concerné ne semble pas particulièrement pressé de changer d’air, un an seulement après son arrivée dans le Nord de la France.

RC Lens Mercato : Loïs Openda prêt à rester à Lens cet été ?

En quête d'un attaquant capable de concurrencer Gabriel Jesus, Arsenal aimerait s’offrir les services de Loïs Openda dès cet été, à en croire le Daily Mail, qui ajoute qu’Uni Emery, le manager d’Aston Villa serait aussi intéressé par le profil du joueur lensois. Le technicien espagnol aimerait l’associer à Ollie Watkins la saison prochaine. Sauf que le numéro 11 du RC Lens semble vouloir poursuivre sa progression sous les ordres de Franck Haise.

« Je me sens bien ici. J'ai envie de faire quelque chose de magnifique avec ce club pour pouvoir le qualifier en Ligue des champions et pouvoir aussi participer à cette campagne-là avec ce club », confiait Loïs Openda début avril au micro de Téléfoot. Sous contrat jusqu’en juin 2027, le natif de Liège est évalué à 20 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt. Aux dernières nouvelles, une grosse offre pourrait faire réflechir les dirigeants du RC Lens dans ce dossier.