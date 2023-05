Après des semaines de négociation, le FC Barcelone est sur le point de conclure la signature d’une jeune pépite. C’est Xavi lui-même qui l’évoque.

FC Barcelone Mercato : Xavi rassure pour Lamine Yamal

Samedi soir, le FC Barcelone a infligé une claque au Betis Séville en s’imposant (4-0) devant le public chaud bouillant du Camp Nou. Grâce à cette victoire à domicile, le club catalan compte 11 points d’avance sur le Real Madrid (2e). Sauf une énorme catastrophe, les Blaugrana semblent quasiment certains de remporter le titre de Champion d’Espagne.

Cette rencontre fut aussi l’occasion pour un jeune talent du Barça de disputer son premier match en Liga. Il est question de Lamine Yamal. Le jeune ailier droit, âgé de 15 ans et 290 jours, est entré en jeu à la 83e minute à la place de Gavi et est devenu le plus jeune joueur à disputer un match de Liga avec le FC Barcelone. Il détrône ainsi Ansu Fati. Capable de finir les actions, de percuter, de faire des différences ou encore d’évoluer sur tout le front de l’attaque, Lamine Yamal est assez complet et semble promis à un bel avenir.

Consciente de son profil très prometteur, la direction du FC Barcelone a rapidement des manœuvres afin de sécuriser son avenir sur le long terme. Xavi s’est d’ailleurs montré très optimiste concernant la prolongation de son contrat qui expire en juin 2024 avec le Barça. « Le renouvellement de Lamine Yamal se passe très bien, il est sous contrôle. Il veut être ici, je suis calme à ce sujet », a confié l’entraîneur catalan dans des propos rapportés par Sky Sports Italia.

Prolongation imminente pour Lamine Yamal

Si son contrat aspirant n’est pas renouvelé, Lamine Yamal se retrouvera en position de force pour négocier son départ à l’issue de la saison prochaine. Le FC Barcelone ne souhaite en aucun cas se retrouver dans ce cas de figure. Raison pour laquelle les dirigeants du club catalans accélèrent afin de boucler la prolongation de son bail. Cette manœuvre ne déplait pas aussi au principal concerné.

Fabrizio Romano assure que Lamine Yamal s’apprête à signer un nouveau contrat avec FC Barcelone jusqu’en juin 2026. L’accord serait même imminent entre les différentes parties. Les représentants du jeune joueur seraient en train de régler les derniers détails pour son nouveau bail avec le Barça. Cette opération devrait régler dans les semaines à venir. Grâce à la prolongation de Lamine Yamal, le FC Barcelone s’assure de la présence du jeune milieu offensif sur le long terme. Elle sera aussi un moyen de dissuader ses éventuels prétendants.