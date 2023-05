Manchester United aurait jeté son dévolu sur un joueur du PSG. Erik Ten Hag souhaite renforcer son effectif et pourrait trouver son bonheur à Paris.

PSG Mercato : Un titulaire pourrait partir à Manchester United

Quatrième de Premier League, Manchester United réalise une bonne saison depuis l'arrivée d'Erik Ten Hag au poste d'entraîneur. Les Red Devils devraient disputer à nouveau la Ligue des Champions la saison prochaine, et souhaitent se renforcer dans cette optique. D'après les informations de Football Insider, le technicien néerlandais souhaiterait recruter un joueur de haut niveau au poste de latéral droit, et Achraf Hakimi pourrait faire l'affaire.

Les Red Devils seraient en effet prêts à négocier avec le PSG pour une potentielle venue du latéral droit Outre-Manche. Manchester United a besoin d'un joueur important à ce poste, et les dirigeants voient peu de latéraux plus complets que le Marocain. Sa vitesse, sa capacité de projection et sa jeunesse (24 ans) sont des atouts appréciés du côté d'Old Trafford.

Ten Hag veut un nouveau latéral droit

Ce potentiel recrutement pour les Red Devils vient du fait que le coach Erik Ten Hag souhaite avoir un nouveau latéral droit à sa disposition. Aaron Wan-Bissaka a peu joué cette saison (14 matchs en championnat) car ses performances ne satisfont pas le néerlandais. Sa faible capacité à créer des occasions et sa contribution offensive moyenne sont pointées du doigt par le staff mancunien. Diogo Dalot l'a souvent suppléé cette saison mais ne semble pas avoir le niveau nécessaire non plus.

Achraf Hakimi semble être la solution pour Manchester United et les Red Devils sont prêts à négocier avec le Paris Saint-Germain pour l'achat du latéral marocain. Il s'agirait d'un pari pour le club mancunien au vu des prestations récentes décevantes du récent demi-finaliste de la Coupe du Monde. Les prix pourraient monter très haut au cours les négociations puisque la valeur marchande du joueur dépasse les 70 millions d'euros.