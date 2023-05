À quelques mois de son fin du contrat, Luka Modric pourrait recevoir une proposition XXL pour quitter le Real Madrid cet été.

Real Madrid Mercato : Al-Ahli veut contrarier les plans du Real

À 37ans, Luka Modric reste l’un des joueurs les plus importants du Real Madrid aux cotés de Toni Kroos et Karim Benzema. Cette saison l’international croate a disputé 44 matchs dont 31 en tant que titulaire. Néanmoins, l’avenir du ballon d’or 2018 reste incertain à quelques semaines de la fin de son contrat avec le Real. Les Merengues souhaiteraient garder Luka Modric une saison de plus afin de lui offrir la possibilité de terminer sa carrière au sein de la Casa Blanca.

Toutefois, les Madrilènes devront faire face à une forte concurrence dans ce dossier. Selon les informations de Foot Mercato, les dirigeants d’Al-Ahli souhaiteraient recruter Luka Modric cet été. Le club saoudien aurait pour objectif de démarrer un nouveau projet avec le milieu croate en tant que porte-drapeau. Les dirigeants d’Al-Ahli pourraient faire une offre faramineuse à Luka Modric pour le convaincre de rejoindre le championnat saoudien cet été. Actuellement en deuxième division, le club saoudien souhaiterait recruter Luka Modric pour marquer leur retour dans l’élite la saison prochaine. À l’heure actuelle, le ballon d’or 2018 serait proche d’une prolongation au Real mais les dirigeants d’Al-Ahli n’ont pas dit leur dernier mot.

Real Madrid Mercato : Le Real vise deux prodiges au milieu

En parallèle de l’avenir de Luka Modric, les Merengues souhaiteraient préparer l’avenir avec le recrutement de deux milieux de terrains prometteurs. Selon les informations de Marca, le Real Madrid aurait pour objectif de recruter Gabriel Veiga et Jude Bellingham lors du mercato estival.

Les Merengues estiment que le milieu du Celta Vigo et l’international anglais ont les qualités nécessaires pour prendre la succession de Luka Modric et Toni Kroos. Gabriel Veiga dispose d’une clause libératoire de 40 millions d’euros tandis que le transfert de Jude Bellingham pourrait être conclu à 120 millions d’euros.