Alors que la direction de l’Olympique de Marseille est toujours à la recherche d’un renfort en défense, une nouvelle piste vient de s'éloigner.

Jurrien Timber s’éloigne sérieusement de l’OM

Alors que le prochain mercato estival approche à grands pas, plusieurs pistes sont déjà explorées pour la direction de l’OM. Récemment, la presse britannique révélait un intérêt pressant de l’Olympique de Marseille pour le défenseur central de l’Ajax Amsterdam, Jurrien Timber.

Athlétique et très combatif, le joueur de 21 ans réalise une saison convaincante au sein du club néerlandais, en contribuant à l'imperméabilité défensive des Ajacides. Il s’est rapidement imposé comme un titulaire en puissance à l’Ajax Amsterdam avec un bilan de 43 rencontres disputées, toutes compétitions confondues. Forcément, une telle maturité dans le jeu et un tel potentiel attiré des regards.

Plusieurs grands clubs européens seraient déjà positionnés pour le recruter, à commencer par l’OM. Le président Pablo Longoria apprécierait son profil et aurait de lui une cible de choix pour compenser les éventuels départs en défense. Sauf que les responsables marseillais devraient rapidement tirer un trait sur cette piste défensive.

Jurrien Timber, un prix trop élevé pour Marseille

Le journaliste allemand de Sky Sports, Florian Plettenberg, assure en effet que la piste menant à Jurrien Timber s’annonce très compliquée pour l’OM. Car son prix estimé à environ 50 millions d'euros est tout simplement hors de portées des finances marseillaises. L’Olympique de Marseille ne peut se permettre de dépenser un tel somme pour un jeune défenseur.

De plus, l’ OM devra faire à la rude concurrence de Liverpool, Manchester United, Tottenham, le Bayern Munich, le Borussia Dortmund et l'Atlético Madrid pour s’attacher les services de crack néerlandais. Ce qui risque de faire grimper les enchères pour son transfert. Le club entraîné par Igor Tudor devrait ainsi se tourner vers des cibles moins onéreuses pour étoffer sa défense.

En tout cas, pour l’heure, l’Ajax Amsterdam se montre très exigeant pour sa jeune pépite très convoitée sur le marché des transferts. Et de son côté, John Heitinga espère compter sur son roc défensif pour la saison à venir. Les clubs intéressés sont prévenus, ils devront se montrer très généreux pour mener à bien cette opération.