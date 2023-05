Julian Nagelsmann est un entraîneur de football allemand né le 23 juillet 1987 à Landsberg am Lech, en Allemagne. Considéré comme l'une des nouvelles perles de l'entraînement, il a connu une ascension fulgurante dans le monde du football qui a poussé le PSG et Tottenham à le courtiser. Découvrez qui est ce génie des bancs de football.

Julian Nagelsmann, tous les grands clubs le veulent

Nagelsmann a commencé sa carrière d'entraîneur à l'âge de 28 ans, lorsqu'il a été nommé entraîneur principal de l'équipe de jeunes du TSG 1899 Hoffenheim, un club de Bundesliga allemand. En 2016, il a été promu entraîneur principal de l'équipe première, devenant ainsi le plus jeune entraîneur de l'histoire de la Bundesliga à l'époque.

Mais avant de choisir le banc, Nagelsmann s'est testé sur la pelouse et le résultat n'a pas vraiment été glorieux. Au poste de défenseur, il n'a pas joué plus haut que dans les équipes réserves 1860 Munich II et FC Augsbourg II.

Pour en revenir à sa carrière d'entraîneur, sous sa direction, Hoffenheim a réussi à éviter la relégation et à se qualifier pour la Ligue des champions pour la première fois de son histoire. En 2019, Nagelsmann a quitté Hoffenheim pour devenir l'entraîneur du RB Leipzig, un autre club de Bundesliga. Sous sa direction, Leipzig est devenu l'un des meilleurs clubs d'Allemagne et d'Europe, se qualifiant pour les demi-finales de la Ligue des champions en 2020.

L'ancien défenseur est connu pour sa stratégie de jeu innovante, sa capacité à maximiser les talents de ses joueurs et sa communication efficace avec son équipe. Il est considéré comme l'un des entraîneurs les plus prometteurs de sa génération et est souvent comparé à des légendes du football comme Pep Guardiola, José Mourinho ou encore Jürgen Klopp.

Son pasage sur le banc du Bayern Munich confirme sa capacité à relever les grands challenges. Entre 2021 et 2023, alors qu'il officiait au club turinois, il a arraché 57 victoires, 14 matchs nuls pour seulement 9 défaites. Désigné meilleur entraîneur d'Allemagne déjà en 2017, il a remporté deux Supercoupe d'Allemagne en 2021 et 2022 puis le titre en Bundesliga en 2022.

Mercato : PSG ou Tottenham pour Nagelsmann ?

Pour le mercato estival à venir, son nom circule sur les tablettes du Paris Saint-Germain qui cherche à remplacer Christophe Galtier. Outre-Manche, l'ancien joueur des clubs amateurs 1860 Munich II et FC Augsbourg II plait aussi à Tottenham qui pense à lui comme successeur d'Antonio Conte, limogé pour mauvais résultats après 41 victoires, 12 matchs nuls et 23 défaites sur le banc.

Sur la planète foot, on se demande qui du PSG et Tottenham parviendra à engager le coach allemand ? Dans la capitale française, le nom de Zinédine Zidane continue de circuler comme étant en pole position pour succéder à Christophe Galtier.