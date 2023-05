Le Real Madrid pourrait perdre un joueur cet été. Aston Villa suit la situation d'un attaquant espagnol en fin de contrat avec le Real en juin.

Mercato Real Madrid : Le Real amoindri en attaque ?

Le Real Madrid est encore porté par une attaque de feu cette saison. Vinicius Jr et Karim Benzema enchaînent les buts, et Rodrygo a révélé son importance dans les matchs à enjeu. Mais le Real pourrait perdre un attaquant au club depuis plusieurs saisons. Marco Asensio arrive en fin de contrat en juin prochain, et sa situation intéresse notamment du côté de la Premier League et d'Aston Villa.

D'après Marca, Mateu Alemany (l'actuel directeur du football au Barça qui va rejoindre Aston Villa au prochain mercato) apprécie le profil d'un joueur qu'il connait bien. Le quotidien rapporte que le club entraîné par Unai Emery serait prêt à doubler son salaire pour réussir à l'attirer dans ses rangs. Le milieu offensif gaucher auteur de 11 buts cette saison pourrait bien donner une nouvelle envergure à sa carrière, lui qui n'a jamais réussi à s'imposer au Real Madrid et est resté un remplaçant.

Une offre bientôt formulée pour Asensio

Marco Asensio arrive en fin de contrat avec le Real Madrid chez qui il est resté 7 saisons. Marca précise que la priorité de l'attaquant est de prolonger avec les Madrilènes mais Florentino Pérez pourrait ne pas lui donner cette opportunité. Le club basé à Birmingham s'apprête à lancer une offre auprès de son agent Jorge Mendes qui approcherait les 8 millions d'euros par an. Aston Villa n'a pas de problèmes financiers et pourrait consentir à des gros efforts.

Marco Asensio a marqué 11 buts et délivré 8 passes décisives avec le Real Madrid. Il a disputé 46 rencontres toutes compétitions confondues malgré son statut de remplaçant. Le joueur n'a jamais réussi à s'imposer comme un titulaire avec la Maison Blanche au fil des années.