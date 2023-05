Avec sa victoire 2-1 face au Stade de Reims, le RC Lens a créé le désespoir du côté de l’Olympique de Marseille. Ce succès fait perdre aux Phocéens l’espoir d’une qualification directe en Ligue des champions.

Le match RC Lens - OM a peut-être été décisif dans la course à la qualification directe pour la Ligue des champions. Les Lensois vainqueurs 2-1 lors de ce match ont de nouveau pris trois points à l’entame de la 35e journée de Ligue 1. C’est sur le tarif habituel d’un but d’écart (2-1) que Lens a indiqué la porte de sortie de son stade Bollaert au Stade Reims.

Quand les Lensois écœurent les fans marseillais

Le scénario du match avait pourtant créé de l’espoir chez les joueurs de l’OM et de leurs supporters. Dès la 19e minute du match face à Reims, Kevin Danso a abandonné ses camarades sur le terrain après avoir écopé d’un carton rouge. Les fans olympiens se disent en ce moment-là qu’à 10 contre 11, le Racing Club de Lens va céder aussi peu que son adversaire lui mettra la pression. Reims marque le premier but sur pénalty à la 23e. Les fans de l’OM jubilaient encore quand le polonais Przemysław Frankowski a égalisé pour le RCL.

Le grand public se souvient alors que le RCL avait déjà remporté 2 des 5 matchs pendant lesquels il avait pris un carton rouge et qu’il a aussi réalisé un match nul. L’égalisation de Frankowski a surtout montré que les Sang et Or savaient aussi jouer à nombre réduit et cela va se confirmer avec le but en seconde mi-temps de l’inarrêtable Seko Fofana, tueurs de Marseillais samedi passé.

Pour Franck Haise, le job est fait : « L'équipe a été d'une grande générosité et d'une grande cohésion avec 10 joueurs qui ont travaillé pour 11. »

Avec ce succès, Le Lens réédite sa performance de la saison 1961-62 lors de laquelle il avait gagné 16 matchs à domicile. Désormais lancés avec 5 points de plus que l’Olympique de Marseille qui va affronter le SCO Angers dimanche, les Lensois gagnent en sérénité dans cette course à la deuxième place comparée à l’OM.

Malgré ce succès, Franck Haise et ses joueurs ne comptent pas voyager pour rien à Lorient. Nul doute non plus que le RC Lens donnera tout pour le dernier match à Bollaert face à Ajaccio, son dernier rendez-vous avec ses supporters cette saison, avant d’aller affronter l’AJ Auxerre pour la 38e et dernière journée de Ligue 1.