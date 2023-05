En difficulté à l’OM, Matteo Guendouzi se rapproche de la sortie. Une destination se dégage déjà pour l’accueillir lors du prochain mercato.

OM Mercato : West Ham ne lâche pas l’affaire pour Matteo Guendouzi

Considéré comme l’une des plus grosses valeurs marchandes de l’Olympique de Marseille, Matteo Guendouzi se rapproche d’un départ. Très utilisé la saison dernière sous les ordres de Jorge Sampaoli, le milieu de train de 24 ans a vu son temps de jeu chuter de façon progressive depuis l’arrivée d’Igor Tudor à l’OM. Il doit à présent se contenter d’un statut de remplaçant à Marseille.

La preuve, Matteo Guendouzi a démarré les trois dernières rencontres de l’OM sur le banc de touche. Un déclassement difficile à encaisser pour l’ancien joueur d’Arsenal qui ne semble plus bénéficier de la confiance son entraîneur. Conscient qu’il lui sera très difficile d’inverser la tendance, le joueur de 24 ans n’exclut plus un départ de l’OM. Il rencontrera sa direction au terme de la saison afin de faire le point sur son avenir.

S’il n’obtient pas certaines garanties, Matteo Guendouzi profitera du marché des transferts pour mettre les voiles. D’autant plus que plusieurs prétendants s’activent déjà en coulisse pour boucler sa signature. Après une première tentative manquée cet hiver, Aston Villa est toujours à affût pour le milieu de terrain marseillais et pourrait rapidement formuler une offre de 25 millions d’euros pour son transfert. Mais West Ham est également sur le coup et pourrait, à la surprise générale, griller tout le monde sur ce dossier.

Le plan de West Ham pour Matteo Guendouzi

D’ailleurs, les Hammers ont un plan bien précis pour s’offrir les services de Matteo Guendouzi. Pour boucler son recrutement, le club britannique devrait s'appuyer sur le retour de ses revenus normaux, en plus de la future vente de Declan Rice. L’international britannique (41 sélections) est très convoité par Chelsea et Arsenal qui seraient prêts à mettre le paquet pour son transfert. Un montant avoisinant les 90 millions d’euros est évoqué.

Selon The Mirror, une telle somme devrait logiquement permettre à West Ham de financer le recrutement de Matteo Guendouzi. En tout cas, avec un tel scénario, l’arrivée du milieu de terrain de l’OM est plus que jouable pour les Hammers qui pourraient rapidement prendre les devants dans ce dossier. Pour le moment, Pablo Longoria et la direction phocéenne ne ferme pas la porte à un départ du Français et espère toucher un joli chèque sur son transfert. Ses différents prétendants sont prévenus.