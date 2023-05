Matteo Guendouzi est visiblement l'un des joueurs les plus convoités de l’OM. Après Aston Villa et West Ham, un nouveau courtisan se manifeste.

Mercato OM : Brighton entre dans la danse pour Matteo Guendouzi

Matteo Guendouzi vit une fin de saison très compliquée à l’Olympique de Marseille. L’international français, très utilisé la saison dernière sous les ordres de Jorge Sampaoli, a vu son statut de titulaire indiscutable remis en cause suite à l’arrivée d’Igor Tudor. Capable de jouer dans un rôle défensif ou offensif, le milieu de terrain ne parvient pas à s’adapter au système de jeu mis en place par l’entraîneur croate.

Repositionné au poste de numéro 10, tout juste derrière l’attaquant, Matteo Guendouzi ne parvient pas à donner satisfaction. Ses choix de passes étaient souvent imprécis et il a perdu beaucoup de ballons dans ce positionnement, ce qui a parfois coûté cher à son équipe. Par conséquent, Igor Tudor préfère lui donner moins de temps de jeu en cette fin de saison.

La preuve, Matteo Guendouzi a débuté les deux dernières rencontres de l’OM contre Auxerre et Lens sur le banc de touche. Un traitement difficile à supporter pour le joueur de 24 ans, qui n’exclut plus un départ à l’issue de la saison. Sa situation a lors rapidement alerté ses différents prétendants. Aston Villa et West Ham s’activeraient déjà en coulisse pour arracher sa signature. Mais un nouveau candidat est aussi dans ce dossier ces dernières heures, il est question de Brighton & Hove Albion.

Matteo Guendouzi visé pour remplacer Alexis Mac Allister

Le journaliste Ekrem Konur assure en effet que les Seagulls ont clairement identifié Matteo Guendouzi comme une cible préférentielle pour succéder à Alexis Mac Allister qui se rapproche d’un départ cet été. Il y aurait même une vraie envie de la direction de Brighton de passer à l’offensive dans ce dossier.

Il faut dire que Matteo Guendouzi pourrait apporter son expérience de la Premier League et tout son talent à une surprenante équipe des Seagulles. Il pourrait également être un atout pour l'entraîneur Roberto De Zerbi, qui cherche à mettre en place un style de jeu basé sur la possession de balle et la créativité.

Quoi qu’il en soit, Brihton devra se montrer très généreux pour mener à bien cette opération. Le président de l’OM, Pablo Longoria, attend un très joli chèque avant de céder son vice-champion du monde.