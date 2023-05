En quête de renfort offensif, l’OM pourrait opter pour la signature d’une pépite évoluant en Championship. Chancel Mbemba milite pour son arrivée.

Mercato OM : Chancel Mbemba incite Iliman Ndiaye à signer à Marseille

Il est sans contexte l’une des belles révélations de la deuxième division anglaise. Du haut de ses 23 ans, Iliman Ndiaye réalise une belle saison à Sheffield United avec un bilan de 14 buts inscrits et 11 passes décisives en 46 rencontres de Championship. Des performances qui ne passent pas inaperçues.

Très en vue également lors de la Coupe du monde au Qatar avec la sélection du Sénégal, le jeune attaquant polyvalent est annoncé un peu partout en Premier League. Mais son profil prometteur pourrait aussi intéresser des écuries françaises, à commencer par l’OM ? Interrogé à ce sujet, Chancel Mbemba s’est montré très enthousiaste à l’idée de voir le jeune attaquant sénégalais débarquer à Marseille.

Le défenseur central a même adressé un message à Iliman Ndiaye en l’invitant à signer à Marseille le plus plus rapidement possible. « Il faut venir. Nous, tes grands frères, somment là, on attend avec patience. Mais il faut vite venir. Car l’OM est un club merveilleux, tu peux demander à Pape Gueye (ton compatriote, ndlr) », a déclaré Chancel Mbemba dans l’émission Talent d’Afrique diffusée sur Canal +.

Les perspectives d’une arrivée de Iliman Ndiaye à l'OM

Bien que Chancel Mbemba soutienne publiquement une arrivée d'Iliman Ndiaye à l'OM, il convient de noter que cela relève davantage d'une opinion personnelle que d'une situation officielle. Il est difficile de prévoir si son souhait se concrétisera. Pour l’heure, Ndiaye n’a jamais caché son rêve de porter un jour les couleurs de Marseille.

Passé par le centre de formation du club avant de repartir au Sénégal, le jeune joueur reste un grand fan du club phocéen et aimerait faire son retour à Marseille. Toutefois, pour le voir signer à l’OM, plusieurs facteurs doivent être pris en compte. Tout d'abord, il est nécessaire que les deux clubs, ainsi que le joueur et son agent, parviennent à un accord sur les modalités du transfert.

Ensuite, l'OM doit évaluer si Iliman Ndiaye correspond aux besoins de l'équipe et s'il est compatible avec la vision de jeu de l'entraîneur Igor Tudor. De plus, la rémunération financière d'un tel transfert est également un aspect important à considérer. Les ressources financières de l'OM, ainsi que les demandes du club de Ndiaye, doivent être alignées pour que l'opération puisse se réaliser. Ce qui n’est pas le cas pour l’instant. L’OM vise d’autres cibles et l’attaquant sénégalais est lié à Sheffield United jusqu’en juin 2024. Sa valeur marchande est estimée à environ 15 millions d’euros.