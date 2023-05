Annoncé sur le départ depuis plusieurs semaines, l'international français Youssouf Fofana s'est exprimé sur son avenir à l'AS Monaco.

Mercato AS Monaco : Vers un départ de Youssouf Fofana ?

Youssouf Fofana fait partie des joueurs de l’AS Monaco ayant pris une nouvelle dimension cette saison, à l’instar d’Axel Disasi, Aleksandr Golovin ou encore Vanderson. L’international français a pris part à 44 matches cette saison et ses performances lui ont permis d’acquérir un nouveau statut à Monaco. Dans le même temps, les prestations de Youssouf Fofana cette saison avec le club de la Principauté et l’Équipe de France ont suscité des convoitises.

Le milieu de 24 ans serait suivi par plusieurs grands clubs européens. Le PSG, Chelsea et Liverpool auraient coché le nom de Youssouf Fofana. Cette semaine, le dossier a pris une nouvelle tournure après la déclaration du maître à jouer de l’AS Monaco.

Youssouf Fofana : « Si un jour je peux jouer avec d’autres grands noms »

Youssouf Fofana s’est exprimé sur son avenir et le mercato à venir dans une interview accordé à l’Evening Standard. « Monaco est un grand club en France et en Europe. Beaucoup de grands clubs viennent ici pour trouver des joueurs et nous en sommes tous conscients. Si c’est la bonne occasion ou le bon moment pour partir ? Je ne peux pas le dire. Je ne sais pas, mais nous faisons les choses de la bonne manière en ce moment, J’ai déjà joué avec des joueurs de haut niveau, mais si un jour je peux jouer avec d’autres grands noms, ce sera un grand plaisir et cela voudra dire que j’ai bien travaillé. »

Youssouf Fofana pourrait partir cet été pour franchir un cap en rejoignant un grand club. À l’instar de l’international français, Wissam Ben Yedder et Axel Disasi pourraient également quitter la Principauté lors du mercato estival. La fin de saison sera décisive pour l’AS Monaco qui va devoir gagner ce soir face à l’OL pour conforter sa 4e place. Une qualification pour la Coupe d’Europe est impérative pour les Monégasques afin d’éviter une fuite de talents.