En déplacement sur la pelouse de l'OL samedi prochain au Groupama Stadium, le Stade de Reims enregistre un terrible coup dur.

Face à l'OL, objectif première partie de tableau pour le Stade de Reims

Le maintien étant validé depuis longtemps, le Stade de Reims n'a plus grand chose à jouer en cette fin de saison. Opposé à un OL qui peut encore rêver d'Europe samedi prochain, les Rémois devront se surpasser pour ramener quelque chose de ce déplacement, et pourquoi pas augmenter leur chance de finir l'exercice dans la première partie de tableau.

Pour le moment, les hommes de Will Still occupent la 11e place du championnat, mais n'ont qu'un seul point de retard sur la 9e place. Un succès à Lyon pourrait leur permettre de faire un bond au classement, et de finir la saison en beauté. Toutefois, la partie sera loin d'être évidente pour le Stade de Reims, qui sera privée de l'un de ses tauliers à l'occasion de cette rencontre face à l'OL.

Yunis Abdelhamid suspendu face à l'OL

Suite à une accumulation de cartons jaunes sur une période de 10 matches, Yunis Abdelhamid ne pourra pas être aligné par Will Still sur la pelouse du Groupama Stadium samedi soir. Jusqu'à présent, le défenseur rémois n'a raté aucun match de championnat, étant titularisé lors des 36 premières rencontres. Ce sera donc une perte colossale pour le Stade de Reims, dans un match qui sera difficile.

Pour compenser l'absence de Yunis Abdelhamid, Will Still devrait faire appel au jeune Cheick Keita, âgé de 20 ans, déjà titularisé lors de la réception du LOSC le 6 mai dernier à Auguste-Delaune (1-0).