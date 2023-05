Alors qu'Hamari Traoré sera libre en juin prochain, et qu'il est visé par Lyon depuis plusieurs semaines, une annonce est tombée concernant cette rumeur.

Mercato Stade Rennais : Hamari Traoré se rapproche d'un départ

Véritable taulier de l'effectif du Stade Rennais depuis plusieurs années maintenant, Hamari Traoré pourrait vivre son dernier match au Roazhon Park samedi soir à l'occasion de la réception de l'AS Monaco dans un choc au sommet. Portant le maillot Rouge et Noir depuis 2017, le capitaine du SRFC voit son contrat arriver à son terme, et sera libre de s'engager là où il le souhaite lors du prochain mercato estival.

Malgré une offre formulée par le club breton il y a quelques semaines pour tenter de le faire prolonger, celle-ci aurait été jugée insuffisante de la part du joueur et de son entourage, et l'espoir de le voir poursuivre l'aventure en Bretagne devient très mince. Dernièrement, plusieurs clubs s'étaient déjà positionnés en vue de le faire signer gratuitement cet été. Parmi eux, un intérêt de l'Olympique Lyonnais a vu le jour, et une annonce est tombée concernant cette piste.

Les avances de l'OL repoussées en janvier dernier

D'après les informations de Mohamed Toubache-Ter, l'OL a déjà tenté de convaincre Hamari Traoré de signer à Lyon en janvier dernier. Cependant, le latéral droit de 31 ans aurait tout simplement repoussé les avances du club rhodanien, et la source indique même qu'à l'heure actuelle, il n'a aucune intention de s'engager librement au sein des Gones l'été prochain.

Cela devrait donc redonner un peu d'espoir aux nombreux supporters rennais qui désirent le voir rester encore une année ou deux en Bretagne. En attendant, Hamari Traoré et ses coéquipiers seront très attendus samedi soir au Roazhon Park pour tenter de prendre une option sur la qualification européenne, qui pourrait être une condition de voir le capitaine rennais rester l'an prochain.