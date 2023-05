Philippe Clement doit impérativement qualifier l'AS Monaco pour une Coupe d'Europe en fin de saison. En cas d'échec, il sera vraisemblablement renvoyé.

Mercato AS Monaco : Philippe Clement doit se qualifier pour l'Europe

L'AS Monaco joue un match crucial pour sa fin de saison samedi. À 21h, les Monégasques se déplacent à Rennes, 6e du championnat. Les joueurs de Philippe Clement ont 3 points d'avance sur leur concurrent, mais une bien moins bonne différence de but, ce qui signifie que les Bretons pourraient passer devant en cas de victoire. La défaite est donc interdite pour l'entraîneur belge, qui doit qualifier le club du Rocher en Coupe d'Europe.

L'ancien technicien du Club Bruges doit impérativement emmener l'AS Monaco en Coupe d'Europe sous peine d'être renvoyé, affirme L'Équipe. Les Monégasques ont un temps lutté pour une qualification en Ligue des Champions, mais sont sur une très mauvaise forme, avec une seule victoire sur les cinq derniers matchs. L'an passé, Philippe Clement était déjà menacé mais avait été maintenu à son poste grâce à un superbe sprint final, ponctué par 9 victoires et 1 match nul en 10 rencontres. Cette année, au contraire, l'AS Monaco était bien placée avant de sombrer et d'enchaîner de lourdes défaites.

Matthias Jaissle comme solution de remplacement

Le Belge n'est plus qu'à un an de la fin de son contrat et le président russe Dimitri Rybolovlev n'aura aucun mal à payer ses indemnités de licenciement, précise le quotidien. Le directeur sportif Paul Mitchell, qui avait attiré Philippe Clement à Monaco, va bientôt partir et son remplaçant pourrait vouloir d'un nouveau coach.

En cas de non-qualification de Monaco en Coupe d'Europe et de licenciement de Philippe Clement, les dirigeants monégasques pourraient se pencher sur le profil de l'entraîneur du Red Bull Salzburg, Matthias Jaissle. Aucun contact n'a encore été pris, mais Philippe Clement sait ce qui lui reste à faire s'il veut rester l'entraîneur de Wissam Ben Yedder et de ses coéquipiers.