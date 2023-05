Bastia a formulé une offre à l'Olympique Lyonnais pour, Abdoulaye Ndiaye, jeune défenseur prêté au club corse par l'OL cette saison.

Mercato OL : Bastia veut conserver Abdoulaye Ndiaye

D'après les informations de Mohamed Toubache-Ter, Bastia a formulé une offre à l'Olympique Lyonnais pour s'attacher les services du jeune défenseur sénégalais de 21 ans, Abdoulaye Ndiaye. Le joueur est prêté par l'OL au club corse cette saison, où il a disputé 28 rencontres de Ligue 2 pour 1 but et 2 passes décisives.

D'après l'insider, les dirigeants bastiais ont proposé 500 000 euros à Lyon pour recruter le défenseur central, une proposition rejetée par l'OL. Abdoulaye Ndiaye est évalué un million d'euros sur Transfermarkt, mais les dirigeants lyonnais en demanderaient 4 millions. Le joueur réalise une excellente saison en Corse et serait suivi par plusieurs clubs, dont le RC Lens et des équipes allemandes. Recruté par l'OL à l'AS Dakar Sacré Coeur en 2020, il n'a jamais disputé de match officiel avec le club rhodanien et a toujours évolué avec la réserve.

Un avenir de remplaçant à Lyon

S'il retournera à Lyon cet été, les dirigeants lyonnais ne le voient pas comme un potentiel titulaire pour la saison prochaine. Il ne serait que le quatrième défenseur dans la hiérarchie. À l'image du flou autour de la future direction sportive, l'identité des défenseurs centraux est une inconnue pour la saison 2023-2024 à Lyon. Dejan Lovren, arrivé cet été en provenance du Zénith Saint-Pétersbourg, semble être le seul certain de rester au club.

Castello Lukeba génère en effet beaucoup d'intérêt à l'étranger, tout comme Sinaly Diomandé. Le premier intéresse Tottenham et le deuxième serait sollicité en Espagne et en Italie. Jérôme Boateng va de son côté partir libre de tout contrat le 30 juin prochain. Les Gones vont certainement recruter à ce poste cet été.