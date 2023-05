Alors que l'OL se déplace à Nice samedi pour finir sa saison, deux tauliers de l'effectif étaient absents de la séance d'entraînement, ce mardi.

Objectif 6e place pour l'OL

Malgré une prestation de haute volée samedi dernier face à Reims (3-0), l'OL ne devrait pas réussir l'exploit d'accrocher l'Europe en fin de saison, la faute à Lille et au Stade Rennais, qui ont tous les deux pris 3 points face à Nantes (2-1) et Monaco (2-0). Désormais, l'objectif consiste à bien finir la saison, tout en espérant un faux pas de l'AS Monaco, pour eventuellement chiper la 6e place du classement. Pour cela, les hommes de Laurent Blanc devront aller gagner à Nice, un défi loin d'être aisé, mais qui reste faisable sur le papier.

En effet, l'OGC Nice que les Gones vont affronter n'est plus le même qu'en début d'année. Depuis plusieurs semaines, les Aiglons enchaînent les déconvenues, et se sont effondrés, laissant échapper une place en demi-finale de Coupe d'Europe, ainsi qu'une qualification européenne via le championnat. De plus, les hommes de Didier Digard sont 12e de Ligue 1 à domicile, tandis que l'OL est 6e au classement hors de ses bases, un constat qui ne veut pas dire grand-chose mais qui donne tout de même l'avantage aux Lyonnais sur cette rencontre.

Dejan Lovren et Sinaly Diomandé absents de l'entraînement

À quatre jours du déplacement à Nice, et après deux jours de repos, les Lyonnais ont repris le chemin de l'entraînement ce mardi. Et les nouvelles ne sont pas bonnes pour deux tauliers de l'effectif. En effet, d'après les informations révélées par Olympique et Lyonnais, Dejan Lovren et Sinaly Diomandé n'étaient pas présents lors de la séance collective, et la source indique qu'il est peu probable de les revoir avant la fin de la saison.

Pour rappel, les deux joueurs sont victimes d'une lésion musculaire à la cuisse, ce qui a entraîné une semaine d'absence déjà pour Sinaly Diomandé, tandis que Dejan Lovren ne joue plus depuis deux semaines.