Bernard Tapie reste le seul président à avoir mené l’OM à la victoire en Ligue des champions. Cette maxime devrait évoluer avec l’arrivée de l'Arabie saoudite.

Vente OM : Frank McCourt, ses objectifs n'ont été atteints

Chaque saison, la Ligue des champions tient en haleine tous les inconditionnels du football. Les supporters rêvent de voir leur équipe de cœur soulever la Coupe aux grandes oreilles. En France, une seule écurie est parvenue à remporter ce trophée. L’Olympique de Marseille demeure jusqu’à ce jour le seul club tricolore qui a réussi à inscrire son nom au palmarès de la plus prestigieuse des coupes européennes.

Finaliste malheureux en 1991, en s’inclinant aux tirs au but face à l'Étoile Rouge de Belgrade, le club phocéen a retenté sa chance deux ans plus tard. Et cette fois-ci, ce fût la bonne. L’OM est parvenu à battre l’AC Milan en finale de la Ligue des Champions, grâce à une tête puissance de Basile Boli. Et si les Marseillais peuvent se targuer d’être « à jamais les premiers », force est de constater que depuis ce sacre européen, le club phocéen n'a pas réussi à rééditer cet exploit.

Trente ans plus tard, le constat est sans équivoque. L’Olympique de Marseille ne figure plus parmi les meilleurs clubs du continent. Le club phocéen traverse actuellement des périodes difficiles en dépit de l’arrivée de Frank McCourt. Le milliardaire américain, qui a racheté l’OM des mains de Margarita Louis-Dreyfus en 2016, avait clairement affiché son souhait de ramener le club à sa gloire d’antan et de lui redonner une stature internationale. Sauf que jusqu’ici, les résultats escomptés n’ont toujours pas été atteints.

Vente OM : L’arrivée de l’Arabie saoudite aura un impact sur les performances du club

Battu par le Stade Brestois (1-2) ce samedi pour son dernier match de la saison au Vélodrome, l'OM est même assuré de terminer à la 3e place du championnat derrière le PSG et le RC Lens, directement qualifiés pour la phase de groupe de la Ligue des champions. Une compétition que le club présidé par Pablo Longoria devra aller chercher en passant par les tours préliminaires, prévu en aout prochain.

Si l’OM alterne entre succès limités et frustrations ces dernières saisons, ses supporters connus pour leur passion et leur ferveur aspirent toujours à revivre les grandes heures du passé. Et ils pourraient voir leur souhait se concrétiser à l’arrivée de l’Arabie Saoudite, associée sans cesse à une vente OM. Une telle acquisition aura un impact considérable sur les performances du club.

D'ailleurs, Jérôme Rothen estime qu’il serait temps d'envisager des perspectives d'un renouveau et d'un retour aux sommets européens pour l’OM avec une éventuelle vente du club aux dirigeants de l’Arabie saoudite. En passant sous le pavillon saoudien, le club phocéen serait alors capable de mettre un terme à l’hégémonie du PSG en championnat et d’être suffisamment armé pour aller chercher une deuxième Ligue des champions. « Si aujourd’hui, il y avait un actionnaire qui était prêt à mettre plus de moyens sur la table pour attirer les meilleurs joueurs, je reste persuadé que Marseille se rapprocherait peut-être d’une deuxième étoile », a déclaré Jérôme Rothen sur les ondes de RMC Sport.

Vente OM : Frank McCourt cédera à une condition

Cette déclaration de l’ancien Parisien relance immédiatement les spéculations sur la Vente OM, impliquant l’Arabie Saoudite. Ce pays du Golfe est connu pour sa capacité à réaliser d'importants investissements financiers. Si le gouvernement saoudien venait à acquérir l'OM, cela pourrait se traduire par des ressources considérables pour renforcer l'équipe. Des investissements massifs dans le recrutement de joueurs de classe mondiale, l'amélioration des infrastructures et le développement de la formation pourraient aider l'OM à rivaliser avec les meilleures équipes européennes.

Une injection de fonds importants devrait également combler l'écart financier qui sépare actuellement l'Olympique de Marseille des clubs les plus riches, ce qui augmenterait ses chances de succès en Ligue des champions. Cette éventuelle acquisition pourrait aussi rendre l’arrivée de Zinédine Zidane plus réalisable. En acquérant Manchester City et Newcastle United, l'Arabie saoudite a déjà fait une incursion remarquée dans l’univers football européen. En visant désormais l'OM, le gouvernement chercherait à renforcer davantage son influence dans le monde du sport et concurrence le Qatar, actuel propriétaire du PSG.

L’idée de voir l’Olympique de Marseille être racheté par les dirigeants saoudiens est donc loin d’être farfelu et fait rêver bon nombre d’observateurs de la Ligue 1. Mais pour l’heure, Frank McCourt maintient sa position initiale, assurant que son club n’est pas en vente. Un bon moyen pour lui sans doute de faire monter les enchères. Les potentiels investisseurs devront se présenter avec des offres colossales pour le convaincre de céder son club.