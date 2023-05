Le mercato estival qui approche pourrait changer le destin de Khephren Thuram de l'OGC Nice, courtisé par des clubs en Angleterre. "Pour le moment, je suis à Nice, ça se passe très bien, j’aime beaucoup le club donc je me vois encore longtemps à Nice. J’y suis très très bien", disait récemment le second fils de Lilian Thuram.

Khephren Thuram, l'avenir en Premier League

Malgré cette déclaration, le jeune joueur de 22 ans ne devrait pas poursuivre sa carrière à l'OGC Nice. Alors que le Paris Saint-Germain s'intéresserait à lui, d'autres clubs anglais seraient également sur les rangs.

Selon les informations de L'Équipe, Liverpool serait particulièrement intéressé par le joueur. Les Reds, à la recherche de sang neuf pour leur milieu de terrain, auraient déjà rencontré l'entourage du natif de Reggio d'Émilie (Italie). Actuellement lié au club niçois jusqu'en juin 2025, le Khephren Thuram est estimé à 60 millions d'euros par sa direction.

Cette nouvelle situation témoigne de la progression et du talent indéniable de Khephren Thuram. Formé à l'AS Monaco, il a rejoint l'OGC Nice en 2019. Depuis son arrivée, il a su se faire remarquer par ses performances régulières et son potentiel élevé. Il a disputé 137 matches et inscrit 8 buts toutes compétitions confondues. Son profil de milieu de terrain polyvalent et technique a rapidement séduit les observateurs.

L'intérêt de Liverpool pour le joueur ne peut pas être pris à la légère. Le club anglais, entraîné par Jürgen Klopp, est connu pour sa capacité à développer de jeunes talents et à les intégrer dans son système de jeu dynamique. Les Reds cherchent à renforcer leur milieu de terrain et voient en Thuram un joueur prometteur qui pourrait apporter une réelle plus-value à l'équipe.

Cependant, l'OGC Nice ne semble pas disposé à se séparer facilement de son jeune talent. En fixant une valeur élevée de 60 millions d'euros, le club souhaite préserver ses intérêts financiers et sportifs. Une telle somme pourrait dissuader certains prétendants potentiels, mais Liverpool, avec ses ressources financières importantes, pourrait être en mesure de s'aligner sur cette demande.

Il reste à voir si Khephren Thuram rejoindra réellement Liverpool ou si d'autres clubs se manifesteront dans les prochains mois. Quoi qu'il en soit, il est indéniable que le jeune joueur a un avenir prometteur devant lui. Qu'il choisisse de poursuivre sa carrière à Nice ou de partir à l'étranger, il aura l'occasion de continuer à s'épanouir et à démontrer tout son potentiel. Les prochains mois seront donc décisifs pour l'avenir de Khephren Thuram et pour les négociations entre les différents clubs intéressés.