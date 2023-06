Alors que l’ASSE attend la réponse de Jean-Philippe Krasso à son offre, ce dernier aurait reçu une autre proposition en provenance d’un club étranger.

Mercato ASSE : Krasso toujours en réflexion devant plusieurs offres

L’ASSE a lancé son mercato jeudi, en bouclant les transferts définitifs de Mathieu Cafaro et Niels Nkounkou, avant même l’ouverture officielle du marché des transferts de l’été. Prêté avec une option d’achat, le milieu offensif et le défenseur latéral ont signé respectivement un contrat de 2 ans (jusqu’en juin 2025) et de 3 ans (jusqu’en juin 2026). Il reste encore deux dossiers prioritaires à boucler à Saint-Etienne, ceux de Gaëtan Charbonnier et Jean-Philippe Krasso. Une proposition revue à la hausse a été transmise au dernier la semaine dernière, et l’ASSE attend avec impatience sa réponse. Le décisif attaquant et son clan sont toujours en réflexion, car ils ont plusieurs offres alléchantes en leur possession.

Grâce à ses performance en Ligue 2 cette saison (16 buts et 12 passes décisives), l’international Ivoirien a forcément attiré l’attention de nombreux clubs. Il est visé en Bundesliga par le Borussia Mönchengladbach, Hoffenheim, Mayence ou encore l’Eintracht Francfort. En Belgique, le Racing Genk, Anderlecht, le Club Bruges ou encore le Royal Antwerp sont intéressés par ses services. En Ligue 1, son nom est associé au Stade de Reims et Montpellier HSC. Pendant le mercato d’hiver, le Maccabi Haïfa (Israël) avait tenté en vain d’enrôler Jean-Philippe Krasso.

Mercato ASSE : Un club de Pologne fait une offre à Jean-Philippe Krasso

Ce vendredi, c’est plutôt l’intérêt d’un club polonais qui est révélé. D’après les informations du journaliste polonais, Tomasz Włodarczyk, le profil du buteur de l’ASSE intéresse Rakow Częstochowa. Leader du championnat polonais et qualifié pour le tour préliminaire de la Ligue des champions, le club souhaite recruter le prolifique avant-centre en vue de la coupe d’Europe, si l’on en croit la source.

Le club basé à Częstochowa aurait transmis une offre lucrative aux représentants du joueur libre de tout contrat. Cependant, Włodarczyk est pessimiste dans ce dossier. « Raków Częstochowa voulait amener une vraie plus-value en attaque : Jean-Philippe Krasso. On lui a proposé un contrat très élevé, mais un joueur avec de telles statistiques à Saint-Etienne (16 buts et 12 passes décisives) a plein d'offres », a-t-il noté.