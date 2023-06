À quelques jours de l’ouverture officielle du mercato estival, le PSG aurait d’ores et déjà sa première recrue et l’officialisation serait imminente.

Alors que le mercato n’a pas encore officiellement ouvert ses portes, le Paris Saint-Germain tiendrait un premier renfort de taille. Ces derniers jours, la presse espagnole annonce en choeur que Luis Campos aurait arraché un accord à Jorge Mendes pour l’arrivée de Marco Asensio. En fin de contrat avec le Real Madrid le 30 juin prochain, le milieu offensif de 27 ans débarquerait gratuitement à Paris.

D’après The Athletic, l’international espagnol va retrouver ses compatriotes Sergio Ramos, Fabian Ruiz, Carlos Soler et Juan Bernat sur la base d’un bail de quatre à cinq ans avec à la clé un salaire de 10 millions d’euros, bonus inclus. Annoncé un peu partout en Europe, notamment en Premier League, Marco Asensio a fait le choix de rejoindre les rangs du club de la capitale française. Tout serait presque réglé entre les deux parties et l’officialisation pourrait tomber rapidement.

Mercato PSG : 15M€ de prime à la signature pour Marco Asensio

Après L’Équipe, Le Parisien et RMC Sport, c’est au tour de Sports Zone de confirmer la prochaine arrivée de Marco Asensio au Paris Saint-Germain. Selon le média sportif, l’attaquant du Real Madrid devrait percevoir un chèque de 15 millions d’euros comme prime à la signature. Une somme que le partenaire de Zinédine Zidane devrait partager avec son agent Jorge Mendes au terme d’une négociation entre les deux hommes. Ces derniers temps, Chelsea, Liverpool, Arsenal et surtout Aston Villa étaient venus aux renseignements pour Marco Asensio. D’après Marca, l’arrivée de l’ailier espagnol au PSG serait imminente et pourrait même intervenir dès la fin de la saison en Liga.